Lula výrokom, že za vojnu môžu Rusko aj Ukrajina, zožal kritiku z USA i EÚ

Európska komisia Lulovi odkázala, že Ukrajina je obeťou ruskej agresie, Biely dom zase označil slová brazílskeho lídra za scestné. Tradičný európsky spojenec Brazílie, Portugalsko, uviedol, že jeho zahraničná politika sa líši od tej brazílskej. Podľa Lulu Spojené štáty a EÚ konflikt priživujú dodávkami zbraní Kyjevu.

Lula preniesol svoje slová v nedeľu pri návrate z Číny, kde rokoval so svojím náprotivkom Si Ťin-pchingom. „Rozhodnutie zakročiť prijali obe krajiny. Rokujeme o vytvorení skupiny krajín, ktoré nemajú čo do činenia s vojnou,“ povedal Lula. Brazílsky prezident už v minulosti hovoril o svojom zámere vytvoriť skupinu štátov, ktorej cieľom by malo byť sprostredkovanie a moderovanie rokovaní o mieri. Podľa Lulových predstáv by v skupine mali byť popri Brazílii tiež Čína a India.

Lulove tvrdenia v pondelok odmietla Európska komisia. „Rusko nesie ako jediné zodpovednosť za nelegálnu a nevyprovokovanú inváziu na Ukrajinu. Nie je sporu o tom, kto je agresor a kto obeť,“ uviedol hovorca komisie Peter Stano. Podľa neho na medzinárodnej scéne túto pozíciu oficiálne zastáva aj Brazília, ktorá podporila vo Valnom zhromaždení OSN rezolúcie, ktoré toto tvrdí.

Hovorca Bieleho domu John Kirby na pondelkovej tlačovej konferencii označil Lulovo vyjadrenie za „skrátka scestné“, informovala agentúra Reuters. Podľa Kirbyho brazílsky prezident „papagájoval ruskú a čínsku propagandu“.

Lula však v nedeľu kritizoval aj ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa vraj rovnako ako ukrajinská hlava štátu Volodymyr Zelenskyj nijako nesnaží, aby na Ukrajine zavládol mier. Podľa brazílskeho lídra USA a Európskej únie prispievajú k pokračovaniu konfliktu dodávkami zbraní Ukrajine.

Tento postoj hovorca komisie Stano tiež odmietol. „USA, EÚ a ďalší zahraniční spojenci pomáhajú Ukrajine sa brániť, pretože by inak čelila zničeniu,“ uviedol hovorca komisie. „Netreba zabúdať, že Ukrajina je obeťou, a je teda na nej stanoviť podmienky, za ktorých by mohla začať mierové rokovania,“ uviedol Stano.

Portugalsko, ktoré je tradičným brazílskym spojencom v Európe, v pondelok uviedlo, že má odlišnú zahraničnú politiku od latinskoamerického štátu. „Nerobíme z toho žiadnu drámu,“ povedal šéf portugalskej diplomacie João Gomes Cravinho. Lisabon Ukrajinu podporuje a schválil dodávky zbraní Kyjevu, napríklad tankov Leopard. Odovzdávanie zbraní Ukrajine Brazília odmieta.

V Brazílii v pondelok začal svoju cestu po viacerých krajinách v regióne ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Po rokovaní s ním šéf brazílskej diplomacie Mauro Vieira uviedol, že Brazília podporuje výlučne sankcie schválené na pôde OSN, píše agentúra EFE. Vieira Lavrovovi zopakoval zámer vytvoriť skupinu krajín, ktoré majú uľahčiť rokovania o prímerí, a obaja politici tiež rokovali o dodávkach ruských hnojív. Lavrov sa stretne tiež s Lulom a počas cesty navštívi tiež Kubu, Venezuelu a Nikaraguu.

Ruské ministerstvo zahraničia označilo vo vyhlásení pred cestou Latinskú Ameriku za „spriatelený región“, kde vzniká multipolárny svet, o ktorý sa usiluje aj Moskva.