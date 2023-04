Chlapec zazvonil na zlej adrese, muž z domu ho strelil do hlavy

V Spojených štátoch minulý týždeň takmer zomrel 16-ročný černošský chlapec, ktorý omylom zazvonil na zlej adrese. Z domu ho totiž potom do hlavy a ruky strelil starší beloch. Informovali o tom v utorok agentúry AP a Reuters, podľa ktorých prípad vyvolal pobúrenie. Vyjadrila sa k nemu aj viceprezidentka Kamala Harrisová.

Rodičia vo štvrtok neskoro večer Ralpha Yarla poslali, aby vyzdvihol svojich mladších bratov z domu priateľov v Kansas City v štáte Missouri. Mladík si ale pomýlil dve ulice s podobným názvom a zazvonil pri zlom dome, odkiaľ naňho krátko potom cez sklenené dvere začal páliť 84-ročný Andrew Lester; zrejme bez toho, aby Yarla akokoľvek oslovil. Podľa príbuzných chlapec po prvom zásahu padol na zem, ale muž naňho vystrelil znova. Napriek tomu sa mu podarilo zdvihnúť, utiecť a nájsť pomoc.

Yarl, ktorého jeho školský okrsok označil za vynikajúceho študenta a talentovaného hudobníka, streľbu prežil a v nedeľu mohol byť prepustený z nemocnice. „Naďalej sa zlepšuje,“ povedal jeho otec podľa denníka The Kansas City Star. „Vníma a robí pokroky.“

Strelca polícia vo štvrtok zadržala, ale ďalší deň prepustila. V nedeľu a v pondelok sa pred jeho domom uskutočnil protest stoviek ľudí, ktorí požadovali „spravodlivosť pre Ralpha“. Jeho rodina je presvedčená o tom, že nešlo o omyl, ale trestný čin z nenávisti. „Nestrelíte dieťa do hlavy, pretože zazvonilo na váš zvonček,“ vyjadrila svoje presvedčenie teta mladíka Faith Spoonmoreová, ktorá na webe GoFundMe založila stránku na jeho podporu, na ktorej sa už vybralo vyše 2 milióny dolárov.

Aj šéfka polície v Kansas City Stacey Gravesová dala najavo, že si je vedomá „rasových prvkov“ prípadu. „Žiadne dieťa by nemalo žiť v strachu, že bude zastrelené za to, že zazvonilo pri zlých dverách,“ uviedla na twitteri zase americká viceprezidentka Kamala Harrisová.

V pondelok nakoniec polícia strelca, ktorý si vraj myslel, že sa k nemu chce niekto vlámať, obvinila z ozbrojeného útoku. Ak by ho porota uznala za vinného, hrozilo by mu až doživotné väzenie. Či má ale prípad šancu na súde, sa ešte len uvidí. Missouri má totiž zákony, ktoré majiteľom domov umožňujú použiť aj smrtiacu silu, pokiaľ sa dôvodne domnievajú, že to je nutné, aby chránili seba alebo iného človeka pred smrťou, vážnym ublížením na tele či možným trestným činom.

AP informuje aj o ďalšom podobnom prípade, ktorý sa odohral v sobotu v štáte New York. Dvadsaťročná Kaylin Gillisová tam s trojicou kamarátov hľadala dom priateľov. Odbočili ale na zlú príjazdovú cestu, a keď sa ich vozidlo otáčalo, aby odišlo preč, vyšlo z domu šesťdesiatpäťročný muž a dvakrát vypálil. Jedným z výstrelov Gillisovú usmrtil. Teraz je obvinený z vraždy.