Putin má strach z protiofenzívy Ukrajiny. Guardian: Použije všetko, čo mu zostalo. Aj jadrové hrozby

Západní predstavitelia sa pripravujú na to, že ruský prezident Vladimír Putin v reakcii na očakávanú protiofenzívu ukrajinskej armády proti ruským okupačným vojskám na Ukrajine použije "všetky nástroje, ktoré mu zostávajú", vrátane jadrových hrozieb či kybernetických útokov. Napísal to denník The Guardian.