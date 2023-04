Moskva Tokiu: Nepodporujte Ukrajinu a dostanete Kurily. Čo by urobilo Japonsko?

Japonský premiér Fumio Kišida navštívil v marci Ukrajinu a zavítal aj do Buče pri Kyjeve, kde si pripomenul obete ruských zverstiev. Jeho krajina práve predsedá skupine G7, čo je sedem najrozvinutejších štátov sveta. Ich ministri zahraničných vecí vyzvali Rusko, aby sa stiahlo z Ukrajiny, a vyhlásili, že proti Moskve budú koordinovať ďalšie sankcie.

Ruské eso?

Toto všetko robí z Japonska významného hráča, ale Rusko by proti nemu mohlo mať schované jedno eso. Moskva a Tokio totiž desaťročia vedú územný spor o časť Kuríl. Konkrétne o ostrovy Iturup, Kunašir, Šikotan a ostrovčeky Habomaj. Japonsko ich označuje ako Severné teritóriá.

Hoci je to mimoriadne nepravdepodobné, Rusko by sa mohlo nečakaným ťahom pokúsiť narušiť jednotu Západu. Čo keby Moskva ponúkla Tokiu sporné ostrovy výmenou za to, že Japonsko by prestalo podporovať Ukrajinu, zrušilo by sankcie a začalo by presviedčať amerických a európskych partnerov, že Kremľu je potrebné dať voľnú ruku?

"Je to veľmi hypotetická otázka. No moja odpoveď na ňu je jednoznačná. Japonsko by takúto ponuku nemalo prijať,“ reagoval expert na Rusko Soiči Itoh z Inštitútu pre energetickú ekonomiku. V Tokiu sa stretol s novinármi zo strednej Európy.

"Tokio by v žiadnom prípade nemalo ukončiť sankčný režim proti Moskve. Ani v prípade takejto ponuky. V konečnom dôsledku by sa to obrátilo proti nám. Samozrejme, že otázka Severných teritórií je už desaťročia najzásadnejšou témou vo vzťahoch medzi Moskvou a Tokiom. Ale nedá sa to porovnať s výzvou, akú vytvorila invázia na Ukrajinu. Ak by sa nám nepodarilo zastaviť Rusko, z geopolitického hľadiska by sa tento problém mohol rozšíriť. Musíme urobiť všetko, aby Kremeľ na Ukrajine neuspel. V opačnom prípade to povzbudí Moskvu, aby skúsila aj niečo ďalšie, čo by mohlo viesť k nárastu politického chaosu v Európe. A čo týka vplyvu na Japonsko, je tu ešte jeden výraznejší problém. Keď Rusko niečo získa, Čína by mohla dostať návod, aby sa pokúsila o niečo podobné,“ vysvetlil Itoh.

Kurilské ostrovy obsadil ešte koncom druhej svetovej vojny v roku 1945 ZSSR. V roku 1956 sa Moskva a Tokio dohodli na Spoločnej deklarácii, ktorá síce viedla k obnoveniu diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami, ale nebola to plnohodnotná mierová dohoda. Tú Japonsko a Rusko doteraz nemajú. Tokio argumentuje, že Moskva nemala nárok zabrať Kurilské ostrovy, čo podľa neho vyplýva aj zo Sanfranciskej mierovej dohody z roku 1952. Bola to zmluva, ktorá ukončila vojnový stav medzi Japonskom a spojencami v druhej svetovej vojne. Sovietsky zväz ju však nepodpísal.

Do Japonska sa z Kurilských ostrovov presídlilo podľa denníka Washington Post približne 17 200 ľudí. Priemerný vek tých, ktorí stále žijú, je viac ako 87 rokov.

Ako uvádza analýza Centra pre medzinárodné a strategické štúdie zo septembra minulého roku, Rusko ostrovy už istý čas opevňuje.

"Nedávnu a rýchlu militarizáciu oblasti zatienila invázia na Ukrajinu, aj preto sme tomu, čo sa deje, nevenovali príliš veľa pozornosti. Rusko na ostrovoch minimálne od roku 2015 zvyšuje stálu vojenskú prítomnosť. Správy z médií a satelitné snímky ukazujú kasárne, pristávacie dráhy a inú infraštruktúru. Kroky Moskvy na posilnenie prítomnosti naznačujú, že ostrovy budú naďalej zohrávať problematickú úlohu v budúcnosti rusko-japonských vzťahov a že Japonsko a Spojené štáty by mali prehĺbiť konzultácie týkajúce sa ruských aktivít v regióne,“ píše sa v správe centra.

Známy americký expert Ellis Krauss si práve vzhľadom na postavenie USA myslí, že by teoretická ponuka Kremľa týkajúca sa Kurilských ostrovov nefungovala.

"Hoci by vláda a verejnosť radi získali územia späť, myslím si, že by to zásadne poškodilo vzťahy Tokia s Washingtonom a Európskou úniou. Pod vedením premiéra Kišidu sa Japonsko v poslednej dobe vojensky stále viac približuje k západnej aliancii. Je to dané aj tým, že Tokio má obavy z agresivity Pekingu, a robí to s cieľom zaistiť si, aby mu spojenci prišli na pomoc v prípade čínskeho alebo severokórejského útoku. Tokio má tiež obavy z možnej krízy, keby Čína v najbližších rokoch napadla Taiwan. Je teda veľmi nepravdepodobné, že získanie Severných území by bolo pre japonskú vládu alebo verejnosť dôležitejšie ako udržiavanie dobrých vojenských, politických a ekonomických vzťahov s USA a EÚ,“ vysvetlil pre Pravdu Krauss, ktorý pôsobí ako emeritný profesor na Kalifornskej univerzite v San Diegu.

Vojna na Ukrajine teda upriamila pozornosť aj na spoluprácu Tokia a Washingtonu. Japonsko chce do roku 2027 zvýšiť obranný rozpočet na dve percentá hrubého domáceho produktu. Okrem iného už oznámilo, že chce kúpiť 400 amerických striel s plochou dráhou letu Tomahawk.

Ďalšie územné spory

Tokio a Washington spája bezpečnostná zmluva z roku 1960. Na jej základe má Amerika v Japonsku vojenské základne a krajiny sa v nej zaviazali, že sa vzájomne budú brániť pri útoku na územia, ktoré má Tokio pod administratívnou kontrolou.

Okrem Kurilských ostrovov však čelí Japonsko aj ďalším územným sporom. O ostrovy Takešima sa háda s Južnou Kóreu. Ale väčší problém môže pre Tokio vzniknúť v prípade ostrovov Senkaku. Na ne si robí nárok Čína. Čo by sa stalo, keby sa ich Peking rozhodol vojensky obsadiť? Išla by Amerika do konfliktu s Čínou?

"Nemyslím si, že by pre ostrovy Senkaku Amerika bojovala s Čínou, hoci sú možné isté scenáre. Samozrejme, musí ich v prvom rade brániť Japonsko. Keby sa tam niečo stalo a Tokio by neurobilo nič, neriešil by to ani Washington. Zaujímavé však je, že japonská verejnosť má v spojitosti s USA prehnané očakávania. Keby ste sa spýtali ľudí, 60 až 70 percent vám povie, že USA budú brániť ostrovy Senkaku,“ vysvetlil expert na medzinárodné vzťahy a kontrolu zbrojenia Heigo Sato z tokijskej Takušoku univerzity.