Výlet na okupované územia? Putin, lži a video

Podal supervýkon a za jeden deň absolvoval cestu s troma zastávkami vzdialenými stovky kilometrov? Alebo sa kremeľská propaganda len nešikovne pokúsila vytvoriť dojem, že sedemdesiatročný ruský prezident zďaleka nie je ten dedo z bunkra, ako ho vykreslujú jeho neprajníci? Správy o druhej ceste Vladimira Putina do "nových regiónov", ako Kremeľ označuje vlani anektované oblasti Ukrajiny, vyvolali ešte viac špekulácií, ako keď pred mesiacom pod rúškom tmy údajne navštívil Mariupoľ na juhu Donbasu.

Vladimir Putin na videu z údajnej cesty do Chersonskej oblasti odovzdáva ako dar ikonu a pripomína, že ,,bude Veľká noc".

Video z cesty do Chersonskej a Luhanskej oblasti zverejnila ruská prezidentská administratíva na portáli Kremlin.ru v utorok ráno. Po pochybnostiach o termíne návštevy záznam ihneď trošku upravila. V pôvodnej verzii Putin odovzdáva veliteľom ako dar ikonu a hovorí: „Teraz bude Veľká noc, však?“ Po zostrihu slovíčko „bude“ už na zázname nepočuť.

Načo bola tá manipulácia dobrá? Žeby len na prekrytie drobnej lži Kremľa, podľa ktorej Putin navštívil chersonský a luhanský región v pondelok po Veľkej noci? Pravoslávni veriaci slávili svoj najväčší sviatok v nedeľu 16. apríla. Sám šéf Kremľa sa zo soboty na nedeľu zúčastnil v moskovskom chráme na polnočnej bohoslužbe. Informoval o tom aj web Kremlin.ru, ktorý v pondelok dopoludnia už priniesol správu, že hlava štátu v Kremli prijala ministra obrany Sergeja Šojgua.

40-dňová Veľká noc…

Nesúlad si všimli viacerí novinári, ktorým neušlo, že Putin o Veľkej noci hovoril v budúcom čase. Putinov hovorca Dmitrij Peskov však trval na svojom. „Bolo to včera. Prezident, keď dával ikonu, skutočne povedal, že je Veľká noc. Ide o to, že Veľká noc u nás trvá 40 dní,“ citoval v utorok hovorcu denník Kommersant. „Preto sa jednoducho mylne chytili tejto vety a okamžite začali vytvárať hypotézy o tom, čo neexistuje,“ dodal Peskov v utorok. A zopakoval: „Táto cesta sa uskutočnila včera.“

Autori telegramového kanála Agentstvo.Novosti si ale všimli, že na zverejnenom videu sa do záberu viackrát dostali hodiny. V Heničesku, z ktorého okupanti spravili dočasné administratívne centrum Chersonskej oblasti, prezidentove hodinky ukazujú približne dve hodiny, zjavne popoludní, ako vyplýva z ostatných záberov. Pri návšteve štábu v Luhanskej oblasti na nástenných hodinách vidno čas zhruba pol ôsmej, čo vzhľadom na to, že slnko je pomerne vysoko, naznačuje, že ide o ráno.

„Ak sú teda všetky informácie zverejnené Kremľom spoľahlivé, tak Putin musel v pondelok privítať ráno v Luhanskej oblasti, potom odletieť do Moskvy na stretnutie so Šojguom v Kremli a do druhej popoludní sa vrátiť na juh a pobudnúť v Heničesku,“ pokúša sa Agentstvo.Novosti rekonštruovať pondelňajší program šéfa Kremľa. „Ukazuje sa, že v jeden deň navštívil prezident podľa kremeľskej verzie naraz niekoľko regiónov, vzdialených od seba stovky kilometrov,“ sumarizuje.

Takéto nezrovnalosti, ku ktorým patrí aj drobnosť, že Putin má na záberoch z Luhanskej a Chersonskej oblasti iné oblečenie, je nahrávka na smeč pre milovníkov trollingu. Nedal si ju ujsť ani ultranacionalista, niekdajší „minister obrany“ doneckých separatistov Igor Girkin, zvaný Strelkov. „Veľká noc bola 16. apríla a Vladimirovi Vladimirovičovi to ešte ani 18. neoznámili (hoci sa chystal zúčastniť na sviatočnej bohoslužbe v Chráme Krista Spasiteľa,“ napísal na Telegrame.

Putin v Mariupole. Miestni si ho pozvali do bytu

Nie kedy, ale či

V pražskom exile žijúci politológ Ivan Preobraženskij na Telegrame poznamenal, že úvahy o tom, či sa cesta uskutočnila v inom čase, sú chybné. Kremeľ a jeho informační agenti sa podľa neho takto pokúšajú odviesť pozornosť. „Aby sa diskutovalo o tom, kedy sa konal výjazd Putina na prifrontové územia, nie či sa vôbec uskutočnil,“ uvažuje Preobraženskij. Podľa neho dôležité je niečo iné, a konkrétne, že na rozdiel od marcovej cesty na Krym a do Mariupoľa sa zo záberov nedá navštívená oblasť identifikovať. „Nie je jasné, kde Putin lietal a jazdil na starej Toyote – v Moskovskej oblasti alebo na územiach Ukrajiny dočasne okupovaných jeho hrdlorezmi,“ dodal.

Konzerva alebo dvojník?

Známy publicista Anatolij Nesmian, píšuci na Telegrame pod pseudonymom Eľ Miurid, pri tejto príležitosti oprášil dávnejšie kolujúce špekulácie o Putinových dabléroch. „Peskov musel nemotorne vysvetľovať prerieknutie muža, ktorý vyzeral ako dvojník hlavného veliteľa na údajnej návšteve veliteľstva v priestore špeciálnej operácie,“ poznamenal. „Buď dnes ukázali konzervu, alebo dvojník opäť utrúsil niečo mimo scenára. A ľuďom to nejako treba vysvetliť,“ dodal.

Dátum nie je podstatný

Prominentný kremeľský politológ Sergej Markov pripúšťa, že Peskov nehovoril pravdu a že Putinova cesta na anektované územia sa zrejme uskutočnila už minulý týždeň. Ak bol Putin v Chersonskej a Luhanskej oblasti „pred Veľkou nocou a nikto na Západe o tom nevedel, znamená to, že naše špeciálne služby robia skvelú prácu,“ napísal na Telegrame. „Pre nás a pre politiku nemá veľký význam, či 14., 15., alebo 17. apríla. Je to jedno. Putin je chlapík, a to nezávisí od dátumu,“ pokúsil sa Markov zlepšiť imidž ruského prezidenta, ktorý na rozdiel od ukrajinskej hlavy štátu nechodí na front stretávať sa s radovými bojovníkmi. V utorok ukrajinské médiá hlásili, že Volodymyr Zelenskyj navštívil obliehanú Avdijevku, ktorá je spolu s Bachmutom dejiskom najprudších bojov.

„To, že nekomunikoval s vojakmi, ale s dôstojníkmi, je cena Putinovho typického izolacionizmu,“ načrtol na Telegrame triezve hodnotenie Putinovej cesty v exile žijúci politológ Fiodor Krašeninnikov. Šéf Kremľa podľa neho okrem rituálu rieši tri úlohy. „Pozdvihnúť ducha jednotiek, ukázať všetkým, že nie je v bunkri a ničoho sa nebojí (a je celkom zdravý a bodrý) a prediskutovať niečo s generálmi v teréne alebo ich informovať o nejakom dôležitom rozhodnutí.“