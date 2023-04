Kadyrov pohŕdavo k čečenským zajatcom: Späť do prvej línie! Nech dokážu, že sa nevyhýbali boju

Vládca Čečenska Ramzan Kadyrov sa odmietol stretnúť s päticou bojovníkov, ktorých Ukrajina prepustila pri výmene vojnových zajatcov s Ruskom cez víkend počas pravoslávnej Veľkej noci. Navrátilcov, ktorí v ukrajinskom zajatí strávili štyri mesiace, vyzval na návrat do boja.

„Myslím si, že čečenský vojak by nemal mať žiaden dôvod, aby sa ocitol v zajatí,“ vysvetlil na sociálnej sieti svoj postoj. „Nech dokážu, že sa nevyhýbali boju, nebáli sa stretnúť s nepriateľom a nehľadali príležitosť zložiť zbrane a zachrániť sa pred guľkami,“ napísal. Aj keď pripustil, že „zajatie nie je zločin“ a je rád, že prežili.

„Hodinu pred dolapením sa dorozumievali vysielačkou a hlásili, že im dochádza munícia. Ale každý bojovník musí nielen náhodne strieľať, ale premýšľať o každom výstrele, starať sa o každý náboj,“ napísal Kadyrov na Telegrame. „Uvedomujem si, že je to aj moja chyba, že na takúto situáciu neboli dostatočne pripravení a úplne nepochopili, že bojovník si má naplánovať náklad munície,“ dodal.

„Výhovorky môžu byť rôzne, ale nech je to ako chce, bojovník musí dokázať, že nemal inú možnosť. A musíte to dokázať návratom do prvej línie,“ mieni Kadyrov.

Domov sa z ruského zajatia vrátilo 130 Ukrajincov, oznámil šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Spresnil, že „veľká veľkonočná výmena zajatcov“ sa uskutočnila v niekoľkých etapách v posledných dňoch a že sa z ruského zajatia vracajú Ukrajinci zajatí pri Bachmute, Soledare, Záporoží a Chersone. Ubezpečil, že životy krajanov sú pre Kyjev najvyššou prioritou, a preto sa vynasnažia všetkých zajatých a väznených Ukrajincov dostať späť do vlasti.

Jermak nespresnil, za koľko zajatých Rusov Kyjev oslobodených Ukrajincov vymenil.

Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov si vyskúšal francúzske kolesové obrnené vozidlo AMX-10. Aj jazda sa mu páčila, veď ju v istom moment komentoval zvolaním: Juchú! Obrnence na boj s ruskými okupantmi dostanú ukrajinskí mariňáci. Video: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ruský Kommersant pripomenul video, ktoré zachytáva šéfa žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina pri vydávaní pokynu odovzdať Ukrajine ešte pred Veľkou nocou skupinu zajatcov s vyše stovkou ľudí. Ale o návrate ruských zajatcov sa Prigožin nezmienil. Len predseda parlamentu autonómneho Čečenska Magomed Daudov ohlásil, že z ukrajinského zajatia sa na Kaukaz vrátilo päť čečenských bojovníkov, o ktorých oslobodení sa rokovalo od decembra.