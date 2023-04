Slovenka Mathernová bude od jesene šéfkou Delegácie EÚ na Ukrajine

Najvyššie postavená Slovenka v štruktúrach EÚ, terajšia zástupkyňa generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení (DG NEAR) Katarína Mathernová bude šéfovať Delegácii EÚ na Ukrajine. Mathernová v stredu pre TASR spresnila, že by sa funkcie veľvyslankyne EÚ v Kyjeve mala ujať v priebehu jesene, a to na dobu najmenej troch rokov.