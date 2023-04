Muž postrelil dve mladé ženy, jedna z nich omylom otvorila dvere jeho auta

Keď Heather Rothová, ktorá otvorila dvere cudzieho auta, svoj omyl zistila, vrátila sa do auta svojej kamarátky, stiahla okienko a snažila sa mužovi sediacemu vo vozidle ospravedlniť. On však podľa nej zdvihol ruky, vytiahol zbraň a začal okolo seba strieľať. Zasiahol Rothovú aj jej kamarátku, 18-ročnú Payton Washingtonovú. Rothovú záchranári ošetrili na mieste, Washingtonovú však musel vrtuľník previezť do nemocnice. Jej tím roztlieskavačiek uviedol, že je na jednotke intenzívnej starostlivosti a jej stav je stabilizovaný. Lekári jej však museli odstrániť slezinu, má poškodený aj pankreas a bránicu.

Čítajte viac Najvyšší súd USA rozhodol, že ľudia majú právo nosiť strelnú zbraň

Tím Woodlands Elite Generals, ktorého je Washingtonová členkou, na internete usporiadal zbierku na jej liečbu. Jej otec o nej hovorí ako o „bojovnom“ dievčatku, ktoré všetko v živote dosiahlo len s jednou časťou pľúc, s ktorou sa narodila. Roztlieskavačky z Woodlands Elite Generals sa tento víkend chystajú na majstrovstvá sveta v cheerleadingu – roztlieskavaní, ktoré sa konajú v Orlande na Floride. Rothová podľa televízie CNN uviedla, že sa chce na súťaži zúčastniť.

Zo streľby na roztlieskavačky je podozrivý 25-ročný Pedro Tello Rodriguez a je vo väzbe.

Minulý štvrtok 84-ročný beloch v Kansas City do hlavy a ruky strelil černošského tínedžera, ktorý omylom zazvonil pri jeho dverách, keď išiel vyzdvihnúť svojich bratov, ale splietol si adresu. Chlapec zranenia prežil. Senior v stredu na súde uviedol, že sa necíti byť vinný. Je obvinený okrem iného z ťažkého ublíženia na zdraví. Prokurátor povedal, že v prípade sú „rasistické komponenty“, ale že streľba nebola rasisticky motivovaná.

Cez víkend v štáte New York prišla o život 20-ročná žena preto, že jej partner omylom vošiel autom na zlú príjazdovú cestu, keď hľadali adresu večierka, na ktorý smerovali. Od dverí na ne strieľal 65-ročný majiteľ domu, ku ktorému sa nedopatrením priblížili.

CNN pripomína, že Spojené štáty sú jedinou krajinou, kde civilisti držia viac strelných zbraní, ako koľko v nich žije ľudí. Na 100 Američanov pripadá asi 120 strelných zbraní.