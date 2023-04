Pozrite si fotky roka: V súťaži World Press Photo zvíťazil záber z pôrodnice v Mariupole

Víťazná snímka World Press Photo od fotografa agentúry Associated Press Jevhen Maloletka. Znázorňuje záchranárov, ktorí nesú tehotnú ženu z pôrodnice v Mariupole počas ruských útokov.

Víťazná snímka World Press Photo od fotografa agentúry Associated Press Jevhen Maloletka. Znázorňuje záchranárov, ktorí nesú tehotnú ženu z pôrodnice v Mariupole počas ruských útokov.

Fotografie z ukrajinského mesta, ktoré teraz ovládajú ruskí okupanti, získala hlavnú cenu World Press Photo of the Year. Maloletka ju vytvoril 9. marca 2022, keď Rusi vykonávali brutálne útoky na prístavné mesto v počiatočných fázach stále trvajúcej agresie.

Žena zachytená na snímke, 32-ročná Iryna Kalininová, svojim zraneniam podľahla pol hodinu po tom, ako porodila mŕtve dieťa. „Pre mňa je to chvíľa, na ktorú chcem celý čas zabudnúť, ale nemôžem. Ten príbeh so mnou zostane navždy,“ povedal autor fotografie v rozhovore pred vyhlásením víťazov.

Porota na čele s fotoeditorom denníka The New York Times Brentom Lewisom vyberala z 24 regionálnych víťazov, vyhlásila víťaza tiež v ďalších troch kategóriách. V kategórii Príbeh roka uspel dánsky fotoreportér Mads Nissen z denníka Politikan so sériou fotografií s názvom Cena za mier v Afganistane, ktorá zachytáva všedný život Afgancov pod vládou Talibanu.

Ocenenie za dlhodobý projekt získala arménska fotografka Anush Babažanjanová za fotografie na tému hospodárenie s vodou v Strednej Ázii. Cenu v kategórii Otvorený formát dostal Egypťan Muhammad Mahdí za snahu zachovať pamäť miznúcej rybárskej dediny na severe Egypta.