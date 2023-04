Nielen zo vzduchu. Drony sú aj na mori. Používa ich Ukrajina, USA ich ukázali Iránu

Arabská líška

Opäť sa ukázalo, že drony nepatria len do vzduchu, hoci vzhľadom na ruskú vojnu proti Ukrajine sa najčastejšie hovorí o bezpilotných lietadlách. Hormuzský prieliv oddeľuje Omán od Iránu a v najužšom mieste má len 33 kilometrov. Nielen z ekonomického hľadiska patrí medzi najdôležitejšie námorné cesty. Je to aj miesto geopolitických sporov medzi Teheránom a Washingtonom a rivalmi z Perzského zálivu.

VIDEO: Sú budúcnosťou námornej vojny lodné drony?

Pozrite si americké bezpilotné plavidlo MAST-13, aké preplávalo cez Hormuzský prieliv. Video: L3Harris Technologies

Dron, ktorý Američania do prielivu vypustili, má názov Arabian Fox (Arabská líška) MAST-13 a vyrába ho spoločnosť L3Harris Technologies. Je to 13 metrov dlhý čln vybavený senzormi a kamerami.

"Iránci pozorovali bezpilotné povrchové plavidlo prechádzajúce v súlade s medzinárodným právom cez prieliv,“ skomentoval pre agentúru AP plavbu dronu hovorca amerického námorníctva Timothy Hawkins. Podľa neho loď sledovalo iránske bezpilotné lietadlo a najmenej jeden raketový čln triedy Huangfeng, čo je čínske plavidlo vo výzbroji Iránskych revolučných gárd.

Čítajte viac Desia Rusov ukrajinské morské drony?

AP uviedla, že americká Piata flotila, ktorá má veliteľstvo v Bahrajne, minulý rok vytvorila špeciálnu pracovnú skupinu pre bezpilotné stroje. Jej cieľom je vytvoriť skupinu približne 100 morských dronov, povrchových aj podmorských. V regióne Blízkeho východu má flotila spolupracovať s partnermi USA.

Budúcnosť námornej vojny?

"Námorné drony, ako všetky drony, majú dve hlavné charakteristiky. Je možné ich nasadiť vo väčšom počte ako pilotované lietadlá či plavidlá. Ich využitie zároveň minimalizuje straty na životoch. Môžu teda hliadkovať a pokrývať väčšie oblasti a zhromažďovať z nich údaje a podobne. A dajú sa nasadiť na rizikovejších miestach,“ reagoval pre Pravdu Basil Germond, profesor medzinárodnej bezpečnosti z Lancasterskej univerzity.

Expert uviedol, že morské bezpilotné stroje sú vhodné pre veľké námorné sily z dvoch hľadísk. "Môžu pomôcť s bezpečnostnými misiami, teda hliadkovať na námorných komunikačných trasách, a môžu prispieť k zhromažďovaniu spravodajských informácií,“ povedal Germond s tým, že bezpilotné plavidlá si do arzenálu preberú aj menšie krajiny. "Námorné drony im môžu pomôcť tak, že im poskytnú asymetrické výhody. Dajú sa použiť pri útokoch na nepriateľské lode, ako sme to videli na Kryme,“ vysvetlil Germond.

Podľa odborníka námorné drony prispievajú k dvom hlavným trendom v námornej bezpečnosti. "Ukazuje sa, že veľké a drahé lode sú citlivé na menej sofistikované zbrane, či už sú to drony, alebo rakety vystreľované zo súše. A okrem toho je čoraz dôležitejšie v čase mieru aj vojny vedieť, kto, čo a kde niečo robí na mori,“ dodal Germond.

VIDEO: Ako ukrajinský morský kamikadze dron prenikol cez ruskú obranu

Ukrajine sa na jeseň podarila odvážna operácia. Dronmi zo vzduchu a z mora zasiahla čiernomorskú ruskú flotilu v okupovanom Sevastopole na Kryme. Novinár Andrij Caplienko zverejnil video, ako sa morský kamikadze dron blíži ku Sevastopolu k svojim cieľom. Pravosť nahrávky nebolo možné overiť, ale Ukrajincom sa podarilo zasiahnuť loď Admirál Makarov.

Expert na námornú bezpečnosť z univerzity v Coventry Adam James Fenton v súvislosti s dronmi hovorí o zmene námornej vojny. Odvoláva sa aj na dianie týkajúce sa ruskej invázie.

"Keď Ukrajina v septembri 2022 úspešne nasadila bezpilotné dronové člny počas veľkého útoku na ruské námorníctvo v Sevastopole na Kryme, bol to rozhodujúci moment, ktorý zmenil budúcnosť námornej vojny. Bezposádkové povrchové plavidlá už armády použili aj predtým. Toto bol však prvý prípad viacerých ozbrojených dronov, ktoré nasadili v kombinácii s bezpilotnými lietadlami v rámci úspešnej útočnej námornej operácie. Do roku 2052 by mohla byť viac ako polovica amerických plavidiel bezpilotná. Ani iné krajiny nechcú zostať pozadu a aktívne vyvíjajú svoje bezposádkové kapacity. Patria k nim Čína, Británia, Južná Kórea, Japonsko, Singapur, Austrália a ďalšie,“ pripomenul Fenton v analýze pre portál The Conversation.