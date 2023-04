ONLINE: Nemecko stiahne Patrioty zo Slovenska a Poľska. Zelenskyj chce mať v júli pozvánku do NATO

Ak v júli nedostaneme pozvánku do NATO, nestretlo by sa to s pochopením väčšiny ľudí na Ukrajine, v Európe a ani v NATO, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

6:40 Na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku budú v piatok rokovať zástupcovia niekoľkých desiatok krajín o ďalšej zbrojárskej podpore Ukrajiny, ktorá od vlaňajšieho februára vzdoruje ruskej invázii. Očakáva sa, že schôdzka sa zameria na protivzdušnú obranu.

Takzvaná kontaktná skupina pre Ukrajinu združuje okolo päťdesiat krajín. Hlavnou témou januárového stretnutia na základni Ramstein bolo poskytnutie západných tankov. Vtedy ale štáty konkrétnu dohodu neoznámili, urobili tak až niekoľko dní po tom, čo Nemecko vydalo súhlas s odovzdaním svojich tankov Leopard 2 Ukrajine.

Dánsko s Holandskom stretnutie využijú na to, aby oznámili odovzdanie 14 tankov Leopard 2 verzie A4 ukrajinským silám. Rokovať budú aj o protivzdušnej obrane, bez ktorej Ukrajina nedokáže čeliť ruskému ostreľovaniu a bombardovaniu. Veľkou témou bude podľa analytikov tiež zásobovanie muníciou.

Zasadnutie na základni Ramstein tradične vedie americký minister obrany Lloyd Austin. Chýbať nebude ani ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov, ktorý by mohol do Nemecka pricestovať spoločne s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Stoltenberg totiž vo štvrtok nečakane navštívil Kyjev, kde sa stretol okrem iného s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

6:25 Na ruský Belgorod vo štvrtok večer dopadla letecká bomba. Z výbuchu, po ktorom na hlavnej dopravnej tepne bezmála štyristotisícového mesta zostal obrovský kráter, Moskva tentoraz neobviňuje Kyjev. Mohutný výbuch v rušnom strede mesta si podľa miestnych médií priam zázrakom nevyžiadal obete na životoch.

6:10 Nemecká armáda plánuje do konca roka stiahnuť svoje systémy protivzdušnej obrany Patriot z Poľska a Slovenska. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie nemeckého ministerstva obrany.

„Krajiny sú o plánoch informované,“ uviedol hovorca. „Samozrejme sme v neustálom tesnom kontakte s našimi partnermi a NATO, aby sme zvládli vhodne reagovať na zmeny situácie,“ dodal.

Tri nemecké systémy sa majú vrátiť do Nemecka na konci júna. Patrioty Berlín požičal Poľsku vlani v novembri po tom, čo na poľské územie dopadli trosky rakety ukrajinskej protileteckej obrany. Zomreli pri tom dvaja ľudia. Rusko predtým proti Ukrajine spustilo masívny vzdušný útok s cieľom vyradiť z prevádzky jej energetickú infraštruktúru.

Slovensko dostalo od partnerských krajín NATO Patrioty vlani v marci, krátko po ruskom vpáde na Ukrajinu v rámci posilnenia východného krídla Severoatlantickej aliancie. Nemecko už skôr uviedlo, že na konci tohto roka systémy stiahne pre nutnú údržbu.

6:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj apeloval na Severoatlantickú alianciu, aby na júlovom summite vo Vilniuse predostrela Ukrajine „zaslúžené pozvanie“ na vstup do NATO. Zelenskyj to povedal vo štvrtok večer vo svojom pravidelnom videopríhovore s tým, že ak by sa tak nestalo, nestretlo by sa to s pochopením väčšiny ľudí v jeho vlasti, v Európe a ani v NATO, informovala agentúra DPA.

Zelenskyj, ktorý sa vo štvrtok v Kyjeve stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, poznamenal, že nehovorili len o obrane Ukrajiny, ale aj o „obrane celkového medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a o ochrane života“.

Zelenskyj zdôraznil, že nik podľa jeho slov neprispieva k euroatlantickej bezpečnosti takou mierou, ako ukrajinskí vojaci. Kyjev preto „spravil všetko, aby zaistil, že naša žiadosť bude splnená“, uviedol.

Šéf NATO počas návštevy Kyjeva vo štvrtok povedal, že budúcnosť Ukrajiny je v Severoatlantickej aliancii. Dodal, že otázka členstva Ukrajiny v Aliancii bude „popredným bodom programu“ na summite NATO v litovskom Vilniuse, ktorý sa bude konať 11.-12. júla. Po prvý sa na ňom zúčastní aj Fínsko, ktoré do Aliancie vstúpilo 4. apríla.

Zelenskyj v online prejave tiež zopakoval význam sankcií voči Moskve a na športových podujatiach, akými sú Olympijské hry. „Je zjavné, že teroristický štát spraví všetko, aby sa prostredníctvom športu obhajoval alebo využil medzinárodné olympijské hnutie na podporu svojej agresie“ na Ukrajine, poznamenal. Zdôraznil, že z týchto dôvodov je nutné, aby Rusko zostalo počas trvania vojny vylúčené zo športových podujatí. Platí to najmä pre budúcoročné Letné olympijské hry v Paríži, dodal.