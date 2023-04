Potápači objavili pri brehoch USA vyše 100 rokov starú ponorku inšpirovanú románom Vernea

Pátranie po viac ako 100 rokoch starom plavidle trvalo skupine nadšencov roky, teraz chcú ponorku nasnímať a zdokumentovať, napísal server stanice CBS News.

Objav sa podaril v prielive pri ostrove Long Island blízko mestečka Old Saybrook, asi 150 kilometrov od New Yorku. „Schovávala sa doslova priamo pred očami. Je dokonca vidieť na mapách. O tom mieste v prielive sa vedelo, len nikto netušil, čo to tam na dne leží,“ povedal šéf tímu komerčných potápačov Richard Simon.

Foto: SITA/AP, Joe Mazraani ponorka defender Verne Fotografia, ktorú poskytla Shoreline Diving Services, ukazuje potápača Steva Abbateho, ako 16. apríla 2023 kontroluje vrtuľu sto rokov starej útočnej ponorky Defender.

Vrak je pripomienkou najranejšej histórie podmorských plavidiel, ešte dávno pred érou vojnových ponorkových bitiek. Plavidlo nechal postaviť milionár a vynálezca Lake, aby sa s prototypom uchádzal o kontrakt s americkým námorníctvom. Ten ale nikdy nezískal.

Prvú ponorku Lake skonštruoval v roku 1897 a dal jej meno Argonaut. V návrhoch sa inšpiroval tým, ako opísal fiktívnu ponorku Nautilus Jules Verne, a to aj v prípade ďalšieho plavidla Defender, ktoré malo kolesá určené na pohyb po morskom dne a dvere, ktorými mohli pod hladinou vystupovať potápači. Lake nikdy nerozbehol sériovú výrobu a ponorku dlhú 28 metrov sa mu nepodarilo ani predať. Nakoniec ju po ukončení životnosti v roku 1946 potopilo americké námorníctvo, presnú lokáciu nikdy neoznámilo.