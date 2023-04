Kličko vypovedal Moskve zmluvu o prenájme pozemku s ruskou ambasádou

Kyjevská mestská rada vypovedala zmluvu o prenájme pozemku s ruským veľvyslanectvom a žiada vládu, aby majetok diplomatickej misie previedla do vlastníctva štátu. Na Telegrame to oznámil starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Ruská agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na svoj zdroj uviedla, že Moskva zatiaľ informovaná oficiálne nebola a na vypovedanie zmluvy by mohla reagovať zrkadlovo.