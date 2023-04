Dievčatko sa rozbehlo po odkotúľanú loptu. Muž ju strelil do tváre

Polícia v okrese Gaston v stredu uviedla, že v súvislosti s utorkovým prípadom pátra po 24-ročnom Robertovi Singletarym, ktorý z miesta činu ušiel. Muž bol už predtým vyšetrovaný pre podozrenie, že v decembri s kladivom zaútočil na istú ženu, a teraz čelí obvineniam okrem iného zo štvornásobného pokusu o vraždu. Hovorca okresnej samosprávy uviedol, že Singletary zatiaľ zostáva na úteku.

Podľa suseda Jonathana Robertsona začal v utorok strieľať, keď si na jeho pozemok prišli deti zobrať loptu, ktorá sa im odkotúľala pri hraní. Už skôr vraj deti niekoľkokrát okrikoval, tentoraz však išiel do svojho domu a vrátil sa so strelnou zbraňou. Robertson povedal, že Singletary začal strieľať, zatiaľ čo sa rodičia rýchlo snažili dostať svoje deti do bezpečia.

Jedna z guliek ľahko zranila na tvári šesťročnú Kinsley Whiteovú, ktorá bola po ošetrení rany prepustená z nemocnice, uviedla jej rodina. Matka dievčatka tiež utrpela ľahké zranenia, otec Jamie White však po zásahu do chrbta zostával podľa rodiny v nemocnici s vážnymi problémami.

Čítajte viac Muž postrelil dve mladé ženy, jedna z nich omylom otvorila dvere jeho auta

AP správu priniesla len niekoľko dní po tom, čo postarší muž v štáte Missouri strelil do hlavy a do ruky 16-ročného chlapca, ktorý u neho omylom zazvonil. V New Yorku zase minulý týždeň prišla o život 20-ročná žena, ktorá sa s trojicou kamarátov cestou autom na večierok po zlom odbočení ocitla na cudzej príjazdovej ceste, načo obyvateľ domu začal strieľať. Krátko nato médiá informovali o streľbe v Texase na skupinu dievčat, z ktorých jedna sa omylom pokúsila otvoriť cudzie auto. Jej kamarátka skončila v ťažkom stave v nemocnici.

Čítajte viac Najvyšší súd USA rozhodol, že ľudia majú právo nosiť strelnú zbraň

V Spojených štátoch sú strelné zbrane ľahko dostupné a podľa posledných prieskumov je aspoň jedna v zhruba 40 percentách domácností. Niektoré štáty navyše majú zákony, ktoré obyvateľov oprávňujú na použitie smrtiacej sily, keď sa boja o svoj alebo cudzí život.

Podľa niektorých komentátorov potom k incidentom, aké priniesli posledné dni, prispieva rozdúchavanie strachu zo strany niektorých médií a politikov. Vnuk 84-ročného muža obvineného v spomínanom prípade zo štátu Missouri médiám povedal, že jeho starý otec bol v poslednom čase ponorený do „24-hodinového spravodajského cyklu strachu a paranoje“. „Zdá sa mi, že ho to v mnohých ohľadoch naozaj ďalej radikalizovalo,“ povedal 28-ročný Klint Ludwig.