Američania pripravujú odovzdanie Abramsov. V Nemecku na nich budú cvičiť Ukrajinci

Spojené štáty do konca mája dopravia do Nemecka 31 tankov Abrams, na ktorých sa potom ukrajinskí vojaci začnú cvičiť. Dnes o tom s odvolaním sa na nemenovaných amerických činiteľov informovala agentúra AP, podľa ktorej bude tento krok oznámený ešte dnes. Na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku rokujú spojenci o ďalšej zbrojárskej pomoci pre Ukrajinu, ktorá už viac ako rok vzdoruje ruskej invázii.

Podľa odborníkov je to jeden z najlepších tankov, možno dokonca najlepší, na svete. Pozrite si Abramsy na videu US Army.

Spojenci sa v januári dohodli, že Ukrajina dostane prvýkrát tanky západnej konštrukcie, konkrétne nemecké tanky Leopard 2, britské Challenger 2 a americké Abrams M1A2. V prípade amerických tankov sa však hovorilo o tom, že dodanie potrvá možno aj rok, preto Ukrajina dostane staršiu verziu M1A1. Tá je podľa amerických činiteľov pre Ukrajincov vhodnejšia, lebo je pre obsluhu ľahšia. Tieto stroje navyše USA poskytnú rýchlejšie.

USA teraz pre Ukrajinu pripravujú 31 tankov Abrams M1A1. Tie, ktoré do konca mája Američania pošlú do výcvikového priestoru Grafenwöhr v Bavorsku, ale pre odovzdanie Kyjevu určené nebudú, poslúžia na výcvik, poznamenala AP. Začiatok výcviku sa očakáva do niekoľkých týždňov po prevoze tankov do Nemecka. Školenie ukrajinských tankistov potrvá asi desať týždňov.

Presný časový harmonogram odovzdania tankov známy nie je. Podľa AP je cieľom skoordinovať zakončenie výcviku tankistov s dokončením prípravy strojov Abrams.