Pavel: Mali by sme tlačiť na EÚ, aby rokovania s Ukrajinou začala do konca roka

Mali by sme tlačiť na Európsku úniu, aby prístupové rokovania s Ukrajinou začala do konca tohto roka. V piatok to na konci svojej trojdňovej návštevy Bruselu vyhlásil český prezident Petr Pavel, podľa ktorého tomu nič nebráni, informuje spravodajkyňa TASR.

„Čím širšia bude zóna stability na východ od našich hraníc, tým bezpečnejší budeme aj my u nás. To by sme mali presadzovať a z tohto pohľadu tlačiť aj v Európskej únii pri rokovaniach NATO, aby rokovania o prístupe boli s Ukrajinou začaté naozaj do konca tohto roka,“ povedal Pavel.

V piatok sa stretol s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Hovorili spolu o vzťahu k Číne, v rámci ktorého je podľa Pavla dôležité zachovávať spoločný postup a nekresliť „deliace línie“ medzi Európu, USA a ďalšími demokraciami.

Diskutovali aj o strategickej autonómii, ktorú niektorí chápu ako snahu oddeliť sa od USA. Zhodli sa na tom, že je potrebné spolupracovať s USA, ale na druhú stranu vytvoriť dostatok schopností v rámci Európy. „V pomerne krátkej dobe môže nastať situácia, že Spojené štáty sa budú angažovať v indo-pacifickom regióne a nebudú mať toľko prostriedkov, aby poskytli svoje strategické schopnosti v prospech Európy. Musíme ich mať my, aby sme nezostali na holičkách, ak USA uvidia prioritu inde,“ vysvetlil svoj postoj Pavel.

Čítajte viac Pre vyjadrenia k Ukrajine je Petr Pavel v „starostlivom“ hľadáčiku Moskvy

S predsedníčkou EP Robertou Metsolovou hovorili napríklad o migrácii. Presadzujú postup, ktorý by nemal byť založený na kvótach, ale na racionálnom prístupe k ochrane vonkajších hraníc a racionálnom prístupe k azylovej politike. Hovorili aj o náraste extrémizmu a populizmu v mnohých krajinách najmä v súvislosti s voľbami.

Pôvodne sa mal stretnúť aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, tá však schôdzku nakoniec zrušila z rodinných dôvodov. Český prezident sa s ňou preto spojil len telefonicky a dohodli sa na osobnom stretnutí v Prahe. „Pred chvíľou sme telefonovali. Vyjadrila ľútosť nad tým, že sme sa stretnúť nemohli a navrhla stretnutie v Prahe. Pripravujeme ho na 2. mája, aby sme mohli prerokovať to, o čo sme spolu chceli hovoriť dnes,“ oznámil Pavel.

Čítajte viac Pavel: Dali sme Ukrajine, čo sme mohli. Na výrobu munície nám chýbajú ľudia

Prezident ČR v piatok ukončil trojdňovú návštevu Bruselu. V stredu sa stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, vo štvrtok navštívil českú sekciu Európskej školy a stretol sa aj s krajanmi v Pražskom dome. Po návšteve Slovenska, Poľska a Nemecka je to jeho štvrtá zahraničná cesta od inaugurácie, ktorá sa uskutočnila 9. marca.