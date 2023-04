Tajné dokumenty zverejňoval obvinený Američan zrejme už dlho a vo väčšom rozsahu

Píše to denník The New York Times. Profil, ktorý používal Teixeira, začal zverejňovať utajené dokumenty na sieti Discord len pár dní po začiatku vojny na Ukrajine. Americké ministerstvo obrany odmietlo zistenia denníka komentovať, napísala agentúra Reuters.

Podľa denníka Teixeirov profil začal umiestňovať tajné dokumenty v jednej skupine na sieťach Discord už od konca februára minulého roka. Išlo pri tom o inú skupinu, ako v ktorej sa neskôr objavili dokumenty, ktorým sa venujú médiá v posledných týždňoch a ktoré začali kolovať po internete. Skupina, kde profil zverejňoval dokumenty od februára minulého roka, mala zhruba 600 členov. Bola tak výrazne väčšia ako tá, kde sa objavili ďalšie utajené informácie, na ktoré upozornili v apríli médiá.

Podľa denníka nie je jasné, či úrady o zverejnení tajných informácií v inej skupine na sieti Discord vedia. Išlo o dokumenty o ukrajinských a ruských stratách vo vojne, o aktivitách ruských rozviedok či o pomoci poskytnutej Ukrajine. Profil uvádzal, že čerpá zo spisov Národnej agentúry pre bezpečnosť (NSA), Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a ďalších tajných služieb. Dokumenty uverejňoval v skupine viac ako rok. „Rozhodol som sa zastaviť aktualizácie,“ napísal 19. marca tohto roku.

Podľa denníka sa otvára otázka, prečo si americké úrady nevšimli únik tajných informácií skôr, ako na dokumenty upozornili v apríli médiá. Skupinu, o ktorej píše newyorský denník, navyše bolo ľahko nájsť na Youtube.

Dvadsaťjedenročného Teixeiru zatkli minulý týždeň agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a v piatok 14. apríla sa prvýkrát postavil pred súd, kde bol obvinený z neoprávneného držania a odovzdávania utajovaných skutočností. Za úmyselné odovzdávanie informácií o národnej obrane hrozí až desať rokov väzenia.