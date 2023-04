ONLINE: Protivzdušná obrana, tanky. Stíhačky F-16 zatiaľ nepotrebujete, oznámili Kyjevu v Ramsteine

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 422. deň VIDEO: Záhadný záblesk nad Kyjevom. Satelit, raketa, UFO? Zrejme meteorit.

7:51 Ukrajine sa podarilo získať z ruského zajatia 28 ukrajinských vojakov výmenou za jedného duchovného Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Podľa ruského servisu stanice BBC o tom informoval šéf ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyl Maljuk. Ukrajinské úrady vinia Ukrajinskú pravoslávnu cirkev zo spolupráce s Moskvou.

Pri nedávnych rozsiahlych raziách v kláštoroch a kostoloch Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi SBU u niektorých jej duchovných našla ruské pasy. Proti viacerým predstaviteľom tejto cirkvi tiež ukrajinské úrady nedávno v súvislosti s týmito prehliadkami začali trestné stíhanie.

Ukrajina počas výmeny odovzdala Rusku spolu dvoch duchovných, pričom za jedného z nich získala 28 vojakov. Meno duchovného Maljuk nespresnil, nespresnil ani dátum výmeny.

Ukrajinská pravoslávna cirkev, nazývaná tiež Ukrajinská pravoslávna cirkev moskovského patriarchátu, bola až do mája minulého roka autonómnou súčasťou Ruskej pravoslávnej cirkvi. S ňou sa oficiálne rozišla po tom, čo odsúdila ruskú agresiu proti Ukrajine. Ukrajinské úrady však tvrdia, že cirkev naďalej s Moskvou spolupracuje. Okrem Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi pôsobí v krajine aj Pravoslávna cirkev Ukrajiny, ktorá je považovaná za národnú.

7:30 Spojenci podporujúci Ukrajinu v jej boji proti ruskej invázii sa chcú naďalej sústreďovať na posilnenie ukrajinskej pozemnej protivzdušnej obrany, naopak, poskytnutie stíhacích lietadiel západnej konštrukcie ako prioritu nevidia. V piatok to po rokovaní na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku povedal minister obrany USA Lloyd Austin. Nemecko pri tejto príležitosti oznámilo, že v sobotu začne výcvik viac ako stovky ukrajinských vojakov, ktorí sa budú učiť ovládať staršie nemecké tanky Leopard 1.

Austin na záverečnej tlačovej konferencii viackrát zdôraznil, že pre Ukrajinu je hlavná protivzdušná obrana. „To je to, čo je teraz najdôležitejšie. A my zabezpečíme, aby ju Ukrajina mala k dispozícii. Potrebuje ju na ochranu civilistov, ale aj svojich vojenských síl,“ povedal.

Rovnaký názor ako Austin mal aj jeho nemecký kolega Boris Pistorius. Ten v Ramsteine informoval, že Nemecko pred pár dňami odovzdalo Ukrajine druhý moderný systém protileteckej obrany IRIS-T SLM. Oznámil tiež, že spoločne s kolegami z Poľska a Ukrajiny podpísal memorandum o zriadení servisného strediska pre tanky Leopard 2 v Poľsku. Fungovať by mohlo od konca mája. Jeho ročné náklady na prevádzku odhadol až na 200 miliónov eur.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pred začiatkom rokovania povedal, že všetci členovia NATO vidia Ukrajinu ako budúcu aliančnú krajinu, ale prioritou je teraz to, aby Kyjev vojensky uspel v obrane pred ruskou inváziou. To povedal aj Pistorius, podľa ktorého treba najskôr ukončiť vojnu, a to čo najvýhodnejšie pre Ukrajinu.

Stoltenbergovu víziu ukrajinského členstva v NATO ale zrejme nezdieľajú všetky štáty, jedným z nich je podľa vyjadrení na twitteri maďarský premiér Viktor Orbán.

Čoskoro by sa však NATO mohlo rozšíriť o Švédsko, ako povedal Austin. Vstup Švédska zatiaľ blokuje Turecko s Maďarskom, naopak Fínsko, ktoré o členstvo požiadalo spoločne so Švédskom, už členom aliancie od začiatku apríla je.

Austin po rokovaní v Ramsteine ubezpečil, že spojenci budú naďalej vojensky podporovať Ukrajinu, a to kým bude treba. Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin sa s inváziou na Ukrajinu vo všetkých bodoch prepočítal, keďže Kyjev je naďalej vojensky silný a Západ jednotný.

Spojené štáty začnú čoskoro cvičiť ukrajinských vojakov na amerických tancoch Abrams, ktoré podľa Austina USA dopravia do Nemecka v najbližších týždňoch. Výcvik potom potrvá asi desať týždňov. Šéf amerického zboru náčelníkov štábov Mark Milley po rokovaní v Ramsteine vyhlásil, že tanky Abrams situáciu na bojisku zmenia, zároveň ale varoval, že nebudú žiadnou zázračnou zbraňou.