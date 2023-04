Americkí poslanci prešetrujú prípady údajného sexuálneho násilia v CIA

Informoval o tom v piatok server Politico. Šéf CIA William Burns zaručil vedeniu výboru plnú spoluprácu.

Prvá príslušníčka CIA sa na parlamentný výbor obrátila so sťažnosťou na postup CIA v januári. Serveru to povedal advokát ženy Kevin Carroll. Podľa neho výbor o situácii vo vnútri tajnej služby informovali aspoň tri ženy. Carrollova klientka podľa neho už skôr informovala niekoľko nadriadených o tom, že sa jej kolega pokúsil opakovane napadnúť a poliať, CIA však muža nepotrestala. Dôstojníci ju tiež odrádzali od toho, aby podala oznámenie na políciu s tým, že to môže negatívne ovplyvniť jej kariéru, či aby sa obrátila na výbor v kongrese.

Šéf výboru Mike Turner potvrdil, že orgán sa prípadom zaoberá. „Náš výbor je odhodlaný sa touto záležitosťou zaoberať a chrániť tých, ktorí slúžia našej krajine. Kontaktovali sme riaditeľa (CIA) Burnsa, ktorý sa plne zaviazal s nami v tejto otázke spolupracovať,“ uviedli špičky výboru.

CIA v oficiálnom vyhlásení uviedla, že nemieni prípady sexuálneho obťažovania a násilia vo svojich radoch tolerovať. Podľa vyhlásenia sa Burns stretol s príslušníčkami, ktoré sa na pomery vo vnútri tajnej služby sťažovali. Tajná služba tiež zriadila kanceláriu, ktorá má spolupracovať s obeťami sexuálneho násilia.

Podľa Carrolla je prípadov, keď CIA pochybila pri vyšetrovaní sťažností na sexuálne obťažovanie, vyše 50 za poslednú dekádu. Nemenovaný vysoký príslušník služby serveru Politico povedal, že sa podľa neho nejedná o rozšírený problém v tajnej službe. CIA nedávno zriadila kanceláriu, ktorá sa má zaoberať vyšetrovaním a prevenciou sexuálnych útokov. Odmietol tiež, že by niekto príslušníčkam zakazoval sa obrátiť na parlamentný výbor. Uznal však, že postup na podanie sťažnosti na nevhodné správanie kolegov je niekedy príliš zložitý.

V posledných rokoch najmenej dvaja príslušníci CIA čelili obvineniu zo sexuálneho násilia na viaceré ženy, poukázal server Politico. Šéf stanice CIA v Alžírsku Andrew Warren strávil päť rokov vo väzení za sexuálne napadnutie žien. Odsúdený bol tiež Brian Jeffrey Raymond, ktorý podľa obžaloby najskôr omámil drogami a potom sexuálne zneužil ženy, ktoré kontaktoval cez zoznamovacie aplikácie.