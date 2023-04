Kyjev mal pred výročím ruskej invázie plánovať útoky vo vnútri Ruska, USA boli proti

Podľa utajovanej správy americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) Kyrylo Budanov pred výročím pripadajúcim na 24. februára dal svojim podriadeným rozkaz, „aby sa pripravili na masové útoky… všetkým, čo má HUR k dispozícii“. Ukrajinci podľa WP uvažovali o námornom útoku za použitia trinitrotoluénu v čiernomorskom prístave Novorossijsk, čo by síce bola do veľkej miery symbolická operácia, avšak ukázala by na schopnosti ukrajinskej strany udrieť hlboko vo vnútri územia nepriateľa.

Američania tajne sledovali ukrajinské plány a Biely dom si dlhodobo robil starosti, že útoky vo vnútri Ruska by mohli vyprovokovať agresívnu reakciu zo strany Kremľa, píše WP. Avšak podľa utajovanej správy CIA z 22. februára „HUR na žiadosť Washingtonu súhlasila, že odloží útoky“ na Rusko. The Washington Post tiež píše, že z dokumentov nie je jasné, kto v Kyjeve intervenoval a prečo Ukrajinci súhlasili s tým, že svoje plány neuskutočnia. Sú však príkladom istého napätia sprevádzajúceho súčasnú vojnu: Ukrajinu, ktorá by rada podnikala útoky na ruskom území, sa niekedy snaží držať späť Washington v snahe zabrániť eskalácii konfliktu v priamom boji medzi americkými a ruskými silami. Niektorí zástupcovia americkej administratívy považujú útoky na Rusko, najmä ak by k nim boli používané americké zbrane, za vysoko rizikové operácie, ktoré by ruský prezident Vladimir Putin mohol považovať za také ohrozenie, že by nasadil taktické jadrové zbrane.

Avšak Rusko je aj tak dejiskom záhadných výbuchov a útokov pomocou dronov. Ukrajinci sú zdržanliví ohľadom komentovania týchto incidentov a len nepriamo naznačujú, že s nimi majú niečo spoločné. Samotný Budanov, ktorého The Washington Post označuje za vychádzajúcu hviezdu v štruktúrach ukrajinskej armády, nepriznáva, že by ním vedená HUR za týmito útokmi stála, varoval však, že budú pokračovať. „Pokiaľ nebude obnovená územná celistvosť Ukrajiny, budú problémy vo vnútri Ruska,“ upozornil v januári v rozhovore s WP.

Naliehanie Washingtonu na ukrajinské bezpečnostné špičky, aby boli zdržanlivé, prinieslo len čiastočný úspech, píše WP. Týždeň po výročí ruskej invázie Moskva verejne obvinila Kyjev, že sa pokúša pomocou bezpilotných lietadiel útočiť na ruskú infraštruktúru, vrátane miest neďaleko hlavného mesta.

Dnes Rusko oznámilo, že jeho námorníctvo zneškodnilo tri ukrajinské na diaľku ovládané člny, ktoré sa pokúšali zaútočiť na prístav Sevastopoľ na okupovanom Kryme. Kyjev sa k útoku neprihlásil.