Ukrajinci na ľavobreží Chersonu. Predmostie protiofenzívy, či krycí manéver?

Dneprom na juhu Ukrajiny už pol roka prechádza frontová línia. Je ostro sledovaná pre očakávanú ukrajinskú protiofenzívu. Tou by Kyjev chcel prerušiť pozemný koridor medzi Ruskom a anektovaným polostrovom Krym. Na naplnenie tohto cieľa by Ukrajinci potrebovali prekročiť nebezpečnú prírodnú bariéru, na ktorej vlani sami vyhodili do vzduchu mosty, aby tak prinútili Rusov na ústup z pravého brehu.

Na dolnom toku Dnepra pred jeho ústím do Čierneho mora je príroda najpevnejším obranným valom. Rieka tam dosahuje šírku vyše siedmich kilometrov, ak sa zarátajú aj bažiny na oboch brehoch.

Víkendová analýza amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorej sa Ukrajincom podarilo uchytiť sa na okupovanej strane rieky, preto vyvolala pochopiteľný rozruch.

„Ukrajinské sily zaujali pozície na východnom (ľavom) brehu severne od obce Oleški (7 km juhozápadne od Chersonu). Zábery tiež naznačujú, že ruské sily nemusia mať pod kontrolou ostrovy na riekach Konka a Čajka,“ napísal ISW v nedeľu na základe geolokačných údajov z fotografií, ktoré v predchádzajúci deň zverejnili ruskí vojenskí blogeri.

Je to predzvesť chystanej veľkej protiofenzívy? Alebo len manéver na odpútanie pozornosti protivníka od hlavného úderu, ktorý Kyjev chystá niekde inde? A do akej miery sú vôbec informácie o ukrajinskej prítomnosti na ľavom brehu pravdivé?

Vladimir Saľdo, šéf okupačnej správy Chersonskej oblasti, ktorej východnú časť Rusko kontroluje, poprel správu amerického think tanku. "Na ľavom brehu rieky Dneper nie je žiadne nepriateľské oporné stanovište… Naša armáda toto územie plne kontroluje,“ napísal na komunikačnej platforme Telegram. Správy o vytvorení ukrajinského predmostia označil za lži v rámci informačnej vojny, ktorými chce nepriateľ demoralizovať obyvateľstvo.

Ruský vojnový bloger píšuci pod preudonymom Tridcatyj, jeden z tých, na hlásenia ktorých sa americkí analytici odvolávajú, označil šéfa chersonskej okupačnej správy za „hovoriacu hlavu, ktorá nemá predstavu o faktoch tvrdej reality“. „Saľdo hovorí, že Chochli (hanlivé označenie Ukrajincov – pozn.) sa na našom brehu neuchytili a že všetko je v poriadku… To isté Saľdo bľabotal aj predtým, ako sme opustili Cherson,“ pripomenul Tridcatyj jeho jesenné dementi chystaného ústupu zo západného brehu.

Príďte, ukážem ich

Ukrajinci sa úspešne vylodili na východnom brehu, usadili sa v oblasti lodnej stanice asi pol druha kilometra za nefunkčným Antonivským mostom, vytvárajú si stabilné zásoby, hromadia sily, prinášajú proviant a muníciu, tvrdí Tridcatyj.

Pochybovačom vojnový bloger ponúkol, aby sa prišli na frontovú líniu presvedčiť na vlastné oči. „Príďte, dáme vám prilbu, aj nepriestrelnú vestu a odprevadíme vás k Antonivskému mostu. Tam vám ukážeme prstom, kde sa na našom brehu zdržiavajú Chochli,“ dodal.

Foto: SITA/AP, Bernat Armangue Antonivskij most, Cherson, vojna na Ukrajine Celkový pohľad na Antonivský most v Chersone na Ukrajine. Most, hlavný priechod cez rieku Dneper v Chersone, poškodili najskôr Ukrajinci a v novembri 2022 ho definitívne zničili ruské jednotky po tom, ako sa stiahli na druhý breh rieky.

Paradoxne, rovnako ako ruská okupačná správa, ani Kyjev sa neteší rozruchu okolo možného ukrajinského prieniku na ľavý breh Dnepra. Zverejnené informácie podľa Natalie Humeniakovej, hovorkyne južného zoskupenia ukrajinských ozbrojených síl, viedli k zintenzívneniu nepriateľského bombardovania a ostreľovania chersonského pravého brehu. Útoky, na ktoré agresor popri delostrelectve použil aj poltonové letecké bomby a drony, si vyžiadali smrť a zranenia viacerých civilistov a za obeť im padlo 30 obytných budov i škola, oznámila v televízii TSN. „Nepriateľ sa snažil zo všetkých síl dokázať, že stále drží pozície. Toto sú dôsledky, aké má únik informácií v hybridnej vojne,“ vyhlásila.

Bažiny bez cesty

V tom, aký význam môže mať ukrajinské predmostie pri Chersone, sa názory odborníkov rozchádzajú. Viacerí upozorňujú, že ide o mokrade bez chodníkov či ciest, ktoré nie sú vhodné na spustenie veľkej ofenzívy. Aj preto sa Rusi opevňujú na ľavom brehu Dnepra v podstate až v hĺbke pätnásť kilometrov od rieky.

„Ide o prípravu na protiofenzívu, ktorá by mala vytlačiť ruské okupačné vojská z územia Ukrajiny. Okrem toho by to malo odvrátiť pozornosť od iných smerov a byť tŕňom v chúlostivých miestach,“ povedal pre rádio Echo vojenský expert Jurij Fiodorov.

Igor Girkin, zvaný Strelkov, bývalý veliteľ doneckých separatistov, o ukrajinskom predmostí na ľavom brehu Dnepra hovorí, že „je, aj nie je“.

„Vysvetlím,“ napísal na Telegrame ultranacionalista Strelkov, ktorý často kritizuje ruské vojenské velenie za zlyhania a neefektívnosť.

„Ukrajinci formálne majú malé predmostie – uchytili sa na ostrove pevnej pôdy v záplavovej oblasti rieky. Umiestnili tam posádku, zásobujú ju člnmi. V skutočnosti je pre nich (okrem propagandy) zmysel tohto predmostia zrejme nulový, pretože sa z neho dá postúpiť len do ďalšej lužnej bažiny,“ upozorňuje Strelkov. Penzionovaný plukovník ruskej tajnej služby FSB však pripúšťa, že môže ísť o manéver na odpútanie pozornosti od iných výsadkov, ktorými by si Ukrajinci mohli vytvoriť skutočné predmostie.