ONLINE: Heger, Fiala a Morawiecki: Čiastočný mier nič nerieši. Musí to byť podľa Kyjeva

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 425. deň VIDEO: Munícia, to je to, čo Ukrajina teraz potrebuje, tvrdí slovenský poverený minister zahraničných vecí Káčer.

7:35 Ruská invázia na Ukrajinu pôsobí tejto krajine a jej obyvateľom obrovské utrpenie a devastáciu. Pri rokovaní Bezpečnostnej rady OSN to vyhlásil generálny tajomník svetovej organizácie António Guterres. Práve Rusko pritom 15-člennej Bezpečnostnej rade tento mesiac v rámci rotačného princípu predsedá. Rokovanie riadil ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, ktorý sedel po Guterresovej ľavici. Lavrov vystúpil hneď po šéfovi OSN a v dlhom prejave okrem iného povedal, že Ukrajina už roky predstavuje hrozbu pre ruskú bezpečnosť. Kyjev pritom nazval zločineckým režimom.

7:30 Chýry o tom, že Ukrajinci na južnom fronte prekročili Dneper, zapôsobili ako bomba. Šéf miestnych ruských okupačných úradov ich poprel, Moskva ale masívnym bombardovaním Chersonu i priľahlého pravého brehu veľtoku, odkiaľ sa jej jednotky v novembri nútene stiahli, nepriamo potvrdila správy analytikov. Tých Kyjev pokarhal za nezodpovedný únik informácií.

7:25 Nórsko bolo v roku 1949 pri vzniku Severoatlantickej aliancie jedinou krajinou NATO, ktorá mala priamu pozemnú hranicu so Sovietskym zväzom. Ako sa teraz díva na svojho ruského suseda? "V Moskve je režim, o ktorom nevieme, nad čím a ako uvažuje. Je iracionálny či racionálny? A ako sa to môže prejaviť v súvislosti s nami? Budí to obavy,“ povedal pre Pravdu Karsten Friis z Nórskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy.

6:35 Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi „cestu vpred cielenú na zlepšenie, predĺženie a rozšírenie“ dohody o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more. Oznámil to v pondelok hovorca OSN Farhan Haq.

Guterres načrtol svoj návrh v liste a na stretnutí požiadal ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, aby tento list Putinovi doručil, uviedol po stretnutí Haq vo vyhlásení.

Moskva pritom naznačila, že nedovolí, aby bola obilná dohoda po 18. máji predĺžená, pretože neboli splnené jej vlastné požiadavky týkajúce sa vývozu obilia a hnojív z Ruska.

V liste poslanom Putinovi sú podľa Haqa zohľadnené „nedávno vyjadrené postoje strán a tiež riziko, ktoré predstavuje globálna potravinová neistota“. Dodal, že podobné listy boli zaslané aj Ukrajine a Turecku.

6:15 Čiastočný mier na Ukrajine nie je riešením, vojna môže skončiť len pri splnení podmienok, ktoré si kladie Kyjev, napísali premiéri Česka, Slovenska a Poľska Petr Fiala, Eduard Heger a Mateusz Morawiecki v spoločnom článku v časopise Foreign Affairs. Premiéri Moskvu obvinili z porušovania medzinárodného práva a vedenia politickej a hybridnej vojny, Kremeľ podľa nich navyše už dlho systematicky podrýva medzinárodnú stabilitu a bezpečnosť.

„Ukrajina nechce byť vo vojne s Ruskom. To nechceme ani my. Je však stále jasnejšie, že Rusko sa už dávno rozhodlo, že bude vo vojne s nami,“ uviedli premiéri v článku, v ktorom vyzývajú na ďalšiu politickú a vojenskú podporu Ukrajiny. „Ak Rusko vyhrá a Ukrajina padne, stredná Európa môže byť pokojne ďalšia na rade,“ napísali.

„Mier skrátka môže nastať len za podmienok Ukrajiny. Zamrznutý konflikt je najobľúbenejším spôsobom Ruska, ako si kúpiť čas – predstieraním ukončenia vojny, ktorú samo rozpútalo,“ uviedli Fiala, Heger a Morawiecki.

Rusko napadlo Ukrajinu vlani vo februári. Obe strany sa pár týždňov nato zišli na rokovania o mieri, rozhovory však ustrnuli na mŕtvom bode a odvtedy sa ich nepodarilo obnoviť. Ukrajina okrem iného požaduje stiahnutie Ruska zo všetkých okupovaných ukrajinských území. Moskva, naopak, vyžaduje, aby Kyjev uznal nárok Ruska na štyri ukrajinské oblasti, ktoré majú ruské jednotky čiastočne pod kontrolou.

„Teraz nie je čas na zmiernenie nášho odhodlania,“ uviedli premiéri a dodali, že je potrebné Kyjevu poskytnúť „všetky zbrane a finančnú pomoc“, ktoré na porážku Ruska a obnovenie svojej územnej celistvosti potrebuje.

„Vzhľadom na bezohľadné ruské ostreľovanie a útoky by nemal byť vopred vylúčený žiadny druh konvenčných zbraní“, ktoré západní spojenci na Ukrajinu dodajú," domnievajú sa premiéri.

Medzi spojencami na začiatku tohto roka vznikli spory napríklad o dodávky tankov Leopard nemeckej výroby, ktoré sa nakoniec po vyvinutí tlaku na Berlín podarilo urovnať. Časť dodávok už na Ukrajinu dorazila, ďalšie sa očakávajú.