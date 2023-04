Katastrofálnejšie ako na Ukrajine? V USA sa hrali na vojnu o Taiwan a zostali šokovaní

Bola to síce len vojnová hra, ale s vážnym účelom a vysokopostavenými hráčmi – členmi výboru Snemovne reprezentantov pre Čínu. Konflikt sa odohrával na stolných mapách a značkách v štýle stolnej hry Risk pod obrím zlatým lustrom v miestnosti parlamentného výboru pre dane a clá.

Cvičenie skúmalo americké diplomatické, ekonomické a vojenské možnosti, ak by sa Spojené štáty a Čína dostali na pokraj vojny o Taiwan; samosprávny ostrov, ktorý Peking vyhlasuje za súčasť svojho územia. Odohralo sa to minulý týždeň v noci a išlo o súčasť hĺbkovej revízie politiky USA voči Číne, ktorú výbor vykonáva v čase, keď sa pozornosť zákonodarcov, najmä v Snemovni reprezentantov vedenej republikánmi, sústreďuje na napäté vzťahy s vládou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.

Vo vojnovej hre rakety a strely Pekingu pršia na Taiwan a na americké sily rozmiestnené až v Japonsku a na Guame. Medzi počiatočné obete patria stovky, možno tisíce amerických vojakov. Straty Taiwanu a Číny sú ešte vyššie.

Pre Washington je skľučujúce, že v tejto hre nechali znepokojení a odcudzení spojenci Američanov bojovať na strane Taiwanu takmer osamotených. A zabudnite na to, že by USA zavolali na horúcu linku Si Ťin-pchingovi alebo niektorému z jeho najvyšších generálov, aby situáciu upokojil – to sa nestane, aspoň nie podľa tohto scenára hry na hrdinov.

Zákonodarcovia uvádzajú, že v ich hre nešlo o plánovanie vojny, ale o hľadanie spôsobov, ako posilniť americké odstrašovacie prostriedky, aby sa vojna, týkajúca sa USA, Číny a Taiwanu vôbec nezačala.

Spojené štáty oficiálne neuznávajú taiwanskú vládu, ale sú najdôležitejším poskytovateľom zbraní a ďalšej bezpečnostnej pomoci Taiwanu. Si Ťin-pching nariadil svojej armáde, aby bola pripravená získať Taiwan späť v roku 2027, ak to bude potrebné, tak aj silou.

Hovorca čínskeho veľvyslanectva Liou Pcheng-jü na otázku AP, čo si myslí o vojnovej hre zákonodarcov, uviedol, že si Čína želá mierové zjednotenie s Taiwanom, ale vyhradzuje si „možnosť prijať všetky potrebné opatrenia“.

„Takzvaná ‚vojnová hra‘ americkej strany má podporiť a povzbudiť separatistov hlásiacich sa k ‚nezávislosti Taiwanu‘ a ďalej rozdúchať napätie v Taiwanskej úžine, proti čomu sa rozhodne staviame,“ dodal Liou.

Vo vojnovej hre tvorili zákonodarcovia modrý tím v úlohe poradcov Rady národnej bezpečnosti. Ich pokyn od (imaginárneho) prezidenta znel: Ak je to možné, odradiť Čínu od prevzatia Taiwanu, ak nie, tak ju poraziť.

Odborníci expertnej skupiny Centrum pre novú americkú bezpečnosť (CNAS), ktorého výskum zahŕňa hernú podobu možných konfliktov s využitím realistických scenárov a odtajnených informácií, tvorili červený tím.

V hre sa všetko začalo tým, že opoziční zákonodarcovia na Taiwane sa vyslovili za nezávislosť. Podľa príbehu, ktorý vypracovala riaditeľka obranného programu CNAS Stacie Pettyjohnová, zareagovali naštvaní čínski činitelia množstvom neprijateľných požiadaviek, ktoré Taiwanu kládli. Čínska armáda medzitým presunula na pozície sily schopné invázie. Také kroky, ako zásoby krvi pre vojakov, naznačili, že nejde o bežné vojenské cvičenie.

Nakoniec Čína zaviedla faktickú blokádu Taiwanu, čo nemohol ostrov, ktorý vyrába viac ako 60 percent svetovej produkcie polovodičov a ďalších špičkových technológií, dopustiť.

Kým sa americká armáda pripravovala na možný boj, zišli sa poradcovia amerického prezidenta zosobnení v tomto prípade členmi výboru Snemovne reprezentantov, pri drevených stoloch s rozloženou mapou a značkami vojsk.

Zasypávajú otázkami generála vo výslužbe Mika Holmesa, ktorý hrá úlohu predsedu zboru náčelníkov štábov. „Aké budú ekonomické následky, ak Spojené štáty prikročia k maximálnym finančným trestom? "padá jedna z otázok. "Katastrofálna,“ znie odpoveď, a to pre Spojené štáty aj pre Čínu.

Peking americkej ekonomike oplatí úder. „Kto pôjde povedať prezidentovi, že bude musieť Američanom oznámiť: ‚Povedzte zbohom svojim iPhonom?‘“ pýta sa republikánska poslankyňa Ashley Hinsonová.

Majú americkí predstavitelia nejaký spôsob, ako komunikovať so svojimi čínskymi náprotivkami, pýtajú sa zákonodarcovia. Nie, čínski predstavitelia sa už v minulosti vyhýbali telefonátom prostredníctvom horúcej linky medzi oboma krajinami, a to je problém, hovoria im vedúci cvičenia.

Vo vojnovej hre sú americkí predstavitelia odkázaní na to, aby sa snažili odovzdať správy svojim čínskym náprotivkom prostredníctvom vedúcich predstaviteľov amerických podnikov so sídlom v Číne. Prevádzok spoločností Dell, Apple, HP a ďalších sa Čína zmocní hneď po začatí útoku.

Sú potenciálne vojenské ciele v Číne „v blízkosti veľkých metropolitných oblastí, ktoré budú zahŕňať milióny a milióny ľudí?“ pýta sa republikánka Mikie Sherrillová. Urobil Taiwan všetko, čo mohol, aby sa pokúsil situáciu upokojiť?

Potom sa na papieri objavujú americké a čínske satelity, vesmírne zbrane, bezpilotné lietadlá, ponorky, pozemné sily, vojnové lode, stíhacie letky, cyperskí bojovníci, komunikační experti, bankári, úradníci ministerstva financií a diplomati, ktorí idú do vojny.

Na konci, pred časťou venovanou poučeniu, prevádzkovatelia vojnovej hry odhalia daň za prvú vlnu bojov. Zákonodarcovia študujú stolovú mapu a mračia sa, keď sa dozvedia o obzvlášť ťažkých neúspechoch medzi americkými úspechmi.

Americké zásoby rakiet veľmi dlhého doletu?

Zmizli.

Svetové finančné trhy?

Otriasajú sa.

Spojenci USA?

Ukázalo sa, že čínski diplomati sa dobre pripravili a urobili všetko pre to, aby udržali amerických spojencov bokom konfliktu. A aj keby nie, zdá sa, že spojencov odradili totálne ekonomické opatrenia USA proti čínskej ekonomike, a tak sa budú pre tentoraz držať bokom.

Na záver sa poslanci zhodli, že hra ukázala niekoľko kľúčových vojenských nedostatkov. Vyčerpanie rakiet je zlé, povedal poslanec Dusty Johnson Avšak najzreteľnejšie nedostatky sa objavili v diplomacii a v nevojenskom plánovaní, vrátane nedostatku priamej krízovej komunikácie medzi lídrami oboch strán. A cvičenie tiež vyzdvihlo riziká zanedbania prípravy balíka premyslených ekonomických sankcií a neschopnosti dosiahnuť konsenzus medzi spojencami.

„Ako sa blížime k roku 2027, budú sa nás snažiť izolovať,“ povedal na adresu Si Ťin-pchinga republikán Rob Wittman.

Mike Holmes v úlohe predsedu zboru náčelníkov štábov po prvých troch dňoch bojov zákonodarcov upokojoval.

„Prežili sme,“ povedal.

