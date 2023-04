Biden chce zostať prezidentom. Koho a čoho sa obáva?

Americký demokratický prezident Joe Biden bude opäť kandidovať. Ak na budúci rok zvíťazí v súboji o Biely dom, v Oválnej pracovni bude až do januára 2029. V tom čase by mal už 86 rokov.

Prezident sa včera Američanom prihovoril prostredníctvom trojminútového videa, v ktorom vysvetľuje, prečo sa uchádza o znovuzvolenie. Povedal, že je stále potrebné bojovať o dušu Spojených štátov, a že chce svoju prácu dokončiť. Podľa neho sa MAGA extrémisti usilujú vziať ľuďom základné slobody, hovoria im, koho môžu milovať, zakazujú knihy, obmedzujú zdravotnícku starostlivosť pre ženy a chcú robiť škrty v sociálnom systéme.

Chcú Američania demokrata?

Skratka MAGA odkazuje na stúpencov republikána Donalda Trumpa, ktorého Biden porazil vo voľbách v roku 2020. Populistický miliardár si prehru nepriznal, ale doteraz šíri klamstvá a konšpirácie, že mu víťazstvo ukradli.

„Každá generácia zažije okamih, keď sa musí postaviť za demokraciu. Postaviť za svoju základnú slobodu. Som presvedčený, že toto je naša chvíľa,“ uviedol Biden.

Prezidenta ešte čakajú primárky v Demokratickej strane, ale tie sú v podstate len formalita. Je prakticky nemožné, že by Bidena niekto porazil, hoci pár okrajových protikandidátov sa nájde. Záujem už ohlásili Robert Kennedy mladší, ktorý je známy najmä antivaxerskou kampaňou, či spirituálna aktivistka Marianne Williamsonová.

Podľa portálu FiveThirtyEight, ktorý analyzuje výsledky prieskumov, je momentálne s Bidenovým pôsobením spokojných 42,5 percenta Američanov. Opačný názor má 52,8 percenta z nich. V porovnaní s prezidentmi v minulosti je na tom Biden horšie. Väčšina jeho predchodcov mala v rovnakom období pôsobenia v Bielom dome vyššiu dôveru verejnosti. Približne rovnako však na tom bol Trump, ktorý možno Bidena v roku 2024 opäť vyzve.

Expert na politiku USA Robert Busby z Liverpool Hope University si myslí, že súčasný prezident by nebol proti tomu, keby o Oválnu pracovňu musel bojovať so svojím predchodcom.

„Z popredných kandidátov v prieskumoch by bol Trump pre Bidena pravdepodobne preferovaná alternatíva. Republikán čelí mnohým problémom a súčasný prezident ho už ho raz porazil. Trumpovi hrozia viaceré súdne prípady, ktoré budú rozptyľovať jeho kampaň, nech už dopadne akokoľvek. Bidenovým odporcom sa tiež bude proti demokratovi ťažšie argumentovať vekom vzhľadom na pribúdajúce roky Trumpa (ten má 76 rokov, pozn. red.). Prieskumy však naznačujú, že by to bol tesný súboj. Kampaň by sa asi nakoniec zamerala najmä na porovnanie toho, čo Biden za štyri roky v Bielom dome dokázal v hospodárskej oblasti s tým, aké mal výsledky republikán,“ uviedol pre Pravdu Busby.

Emeritná profesorka politickej komunikácie z univerzity v St. Louis v Missouri Diana Carlinová sa na možný súboj Biden verzus Trump díva inak. Myslí si, že demokrat by sa mu chcel vyhnúť.

„Predpokladám, že Biden by si vybral takmer kohokoľvek okrem Trumpa. Republikánov štýl kampane a útokov by demokrata dostal do defenzívy, čo by znížilo jeho schopnosť chváliť sa úspechmi, z ktorých mnohé nie sú voličom z krátkodobého hľadiska zrejmé,“ povedala pre Pravdu Carlinová.

Odborníčka tvrdí, že z republikánskych potenciálnych kandidátov môže byť pre Bidena najlepším súperom floridský guvernér Ron DeSantis.

„Je tradičnejším politikom ako Trump, preto je mu oveľa ľahšie kontrovať, a urobil niekoľko prešľapov. Je síce populárny na Floride, ale to je štát, v ktorom demokrati aj tak nevyhrajú. Nie je pravdepodobné, že DeSantisov prístup bude fungovať celoštátne a na nezávislých voličov. Najmä preto, že násilie so zbraňami je naďalej problémom a názory verejnosti na sociálne otázky, ako je prístup k interrupciám, nie sú vždy v súlade s tým, ako to vidia republikáni,“ pripomenula Carlinová s tým, že DeSantis na Floride uvoľnil zákony týkajúce sa nosenia zbraní a zároveň sprísnil možnosť vykonávať potraty.

Republikáni na Bidenovu opätovnú kandidatúru reagovali videom, ktoré vytvorila umelá inteligencia. Nazvali ho najslabším prezidentom v dejinách Ameriky a vyčítajú mu domáce aj medzinárodné krízy.

Najväčší problém

Carlinová však vraví, že Biden sa má čím pochváliť, hoci upozorňuje na jeho slabiny.

„Najväčšou výhodou prezidenta je, že v prvých dvoch rokoch presadil zásadnú legislatívu, ktorá ovplyvnila infraštruktúru v celej krajine, podporila americkú výrobu a výrobu čistejšej energie, priniesla pomoc pre ľudí pri pandémii a okrem iného zvýšila zamestnanosť. Nedávne prieskumy ukázali, že demokrati by boli radšej, keby súčasný prezident nekandidoval, no respondenti tiež uviedli, že by ho volili. Nedostatok entuziazmu medzi ľuďmi je však pre Bidena výzvou, lebo potrebuje nadšenie demokratov a musí k sebe prilákať nezávislých a nerozhodnutých voličov,“ vysvetlila Carlinová. Expertka predpokladá, že o výsledku prezidentských volieb v roku 2024 do nemalej miery rozhodne stav hospodárstva. Biden nastúpil do úradu v januári 2021. Nezames­tnanosť v USA bola vtedy na úrovni 6,3 percenta, teraz je 3,5 percenta.

„Väčšina Američanov si však nie je istá svojou ekonomickou budúcnosťou. Ľudia volia na základe toho, koľko peňazí majú vo vrecku. Stav hospodárstva v roku 2024 môže byť rozhodujúcim faktorom. Ak sa podarí vyriešiť ruskú vojnu proti Ukrajine a zmierniť niektoré jej ekonomické dosahy, Bidenovi by to mohlo pomôcť prekonať najväčší problém, ktorý má,“ dodala Carlinová.