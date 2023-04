ONLINE: Zelenskyj posiela lídrom sveta zoznam prísnejších sankcií proti Rusku

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 426. deň VIDEO: Kollár: Chceme byť pri obnove Ukrajiny. Máme sľub, že nás nevynechajú.

5:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po ruskom ostreľovaní civilných objektov v pravidelnom večernom príhovore požadoval pritvrdenie sankcií proti Moskve. Príslušný dokument podľa neho vypracovala medzinárodná expertná skupina.

„Národopisné múzeum a okolité domy sa stali cieľom teroristov,“ povedal Zelenskyj o raketovom útoku na mesto Kupjansk na severovýchode Ukrajiny. V utorok ráno tam prišli o život dvaja ľudia a ďalších desať bolo zranených. Teraz je podľa Zelenského potrebné sprísniť sankcie.

„Tento sankčný dokument bude ležať na písacích stoloch všetkých dôležitých vedúcich osobností sveta – tak v politike, ako aj vo verejnosti a hospodárstve,“ povedal Zelenskyj. Sankcie sú podľa neho namierené proti ruskému ropnému a plynovému sektoru, ale tiež proti jadrovému priemyslu a postihujú aj tých, ktorí Rusku pomáhajú v obchádzaní už existujúcich sankcií.

Ukrajinský prezident sa tak odvolával na „Action Plan 2.0“, ktorý v utorok predstavil šéf prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. Dokument okrem iného predpokladá zníženie cenového stropu pri ruskej rope zo 60 na 45 dolárov za barel.

Medzinárodná expertná skupina pre protiruské sankcie navrhuje, aby Rusi za získanie víza do európskych krajín mali povinnosť prispieť do fondu na obnovu Ukrajiny. Skupina, ktorú vedie šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak spoločne s bývalým veľvyslancom v Rusku pôsobiacim na Stanfordovej univerzite Michaelom McFaulom, vyzvala aj na ďalšie sprísnenie sankcií. Zároveň však nabáda na definovanie podmienok, pri splnení ktorých by sa mohli ruskí občania vyhnúť individuálnym sankciám.

Odborníci vyzývajú európske krajiny, aby po vzore Poľska, Fínska, Litvy, Lotyšska a Estónska a ďalších štátov, medzi ktoré patrí aj Česko, pozastavili vydávanie turistických víz Rusom. Ako alternatívu k tomuto kroku experti navrhujú zavedenie poplatku, ktorý by sa spojil s vydaním víza a ktorý by putoval do fondu na obnovu Ukrajiny.

„Rusi si potom môžu vybrať, či zaplatia ďalší poplatok, alebo sa mu vyhnú a budú tráviť dovolenku v Minsku,“ uviedla skupina. Česko ako prvé z krajín Európskej únie po napadnutí Ukrajiny Ruskom rozhodlo o zastavení vydávania víz ruským občanom s výnimkou humanitárnych prípadov.

Skupina tiež navrhuje formulovanie podmienok, za ktorých sa môžu ruskí občania vyhnúť individuálnym sankciám. Tie sú často uvaľované na ruských oligarchov prepojených s režimom v Moskve. Ak sa budú chcieť títo ľudia zo sankcií vymaniť, mali by rezignovať z riadiacich pozícií v ruských štátnych spoločnostiach, podporiť ukrajinskú územnú celistvosť, vyzvať na okamžité stiahnutie ruských vojsk z Ukrajiny a podporiť kompenzačné platby Ukrajine.

„Dôležitým aspektom sankčnej stratégie by malo byť vytvorenie usmernenia, ako sa dostať preč zo sankčného zoznamu, pretože to by ukázalo, že sankčnej politike ide o výsledky,“ zdôraznila skupina. Mechanizmus, pomocou ktorého by sa sankcionované osoby mohli zo zoznamu vymaniť, by ich podľa skupiny podporil v „dobrom správaní“.