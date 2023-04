Erdogan pre nevoľnosť prerušil naživo vysielané televízne interview

Šesťdesiatdeväťroč­ný turecký vodca absolvoval v priebehu utorka dovedna tri prejavy v rámci svojej kampane pred parlamentnými a prezidentskými voľbami, ktoré krajinu čakajú 14. mája. Na záver dňa mal vystúpiť naživo v spojenom rozhovore pre dve stanice, Ulke TV a Kanal 7.

Čítajte viac Turecká opozícia do boja s Erdoganom posiela „nevýrazného“ Kiličdarogla

Jeho televízne vystúpenie sa však začalo s viac než 90-minútovým oneskorením a následne sa po desiatich minútach uprostred otázky prerušilo. Kamera sa zatriasla a reportér, ktorý otázku položil, vstal zo svojej stoličky. Vzápätí sa vysielanie prerušilo.

Erdogan sa približne po 15 minútach vrátil a ospravedlnil sa. „Včera a dnes sme mali veľa práce. To je dôvod, prečo som ochorel na žalúdočnú chrípku,“ povedal.

Čítajte viac Stoltenberg v Ankare apeluje na Erdogana: Nastal čas ratifikovať vstup Fínska a Švédska do NATO

„V jednej chvíli mi napadlo, či by to nebolo vnímané nesprávne, keby sme program zrušili. Ale sľúbili sme to. Žiadam naše i vaše publikum o odpustenie,“ dodal turecký prezident, ktorý vyzeral v tvári unavene a zdalo sa, že mu počas rozprávania slzili oči, píše AFP. Turecký vodca následne pred ukončením vysielania odpovedal ešte na niekoľko otázok.

Erdogan a jeho vládna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) dominuje tureckej politickej scéne uplynulé dve desaťročia. Kampaň pred nadchádzajúcimi voľbami však pre tureckého prezidenta predstavuje jednu z doposiaľ najväčších výziev. Podľa prieskumov totiž zaostáva za opozičným vodcom Kemalom Kiličdaroglom – spoločným kandidátom šestice strán združených v Národnej aliancii (Millet Ittifaki).

Samotný Kiličdaroglu poprial v utorok večer na sociálnej sieti Twitter po incidente v televízii Erdoganovi „len to najlepšie“.