Lipavský: Ruský imperializmus musí byť vykynožený

Sloboda a suverenita Ukrajiny sú podľa Lipavského úzko spojené so slobodou Česka. „Len počúvajte, čo každý deň v televízii vysiela ruská propaganda, (moderátor Dmitrij) Kiseljov a ďalší! Hovorí o útokoch na západné mestá, o vyslaní rakiet na Washington. Je to vtip, alebo to myslí vážne?“ uviedol Lipavský a poznamenal, že ruská propaganda roky podobne hovorila o Ukrajine. „A teraz vidíme, ako každý deň padajú bomby na ukrajinské mestá,“ dodal minister.

Ukrajina, ktorá sa ruskej vojenskej agresii bráni už 14 mesiacov, sa podľa neho nikdy nevzdá a zvíťazí. „Ale keby padla, kto by bol ďalším cieľom? Pozrite sa na mapu. Takže posielam jasný odkaz: Nemáme záujem, aby nám vládla Moskva,“ vyhlásil šéf českej diplomacie.

V rozhovore vysvetľoval zákaz vstupu ruských turistov na územie Česka, ktorý vláda zaviedla vlani v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. „Nedá sa zhodiť bomby na Ukrajinu a potom ísť na dovolenku. Takéto správanie je pre Česko neprijateľné,“ uviedol Lipavský. Pritom poznamenal, že ČR má program pomoci ruskej opozícii a je bezpečným útočiskom pre nezávislých novinárov, akademikov a ďalších členov ruskej spoločnosti. „Ale, bohužiaľ, nie celá ruská spoločnosť (vystupuje proti vojne). A z bezpečnostných dôvodov musíme rozlišovať,“ dodal.

„Neobviňujem ruských občanov jednotlivo. Viním ruský imperializmus, ktorý treba vykynožiť, pretože ohrozuje bezpečnosť našej krajiny a naše životy. A mimochodom som si nevšimol, že by občania Francúzska, Nemecka alebo USA utekali do Ruska. Ale viem, že deti ruských propagandistov a činiteľov žijú v Európe,“ poznamenal Lipavský. O osude Ruska však podľa neho musia rozhodnúť samotní Rusi.

Na otázku, či má česká ekonomika v dôsledku podpory Ukrajiny veľké straty, poznamenal, že by to takto nepovedal. „Celá Európa zažíva určité ekonomické ťažkosti. Koniec koncov (ruský prezident Vladimir) Putin sa nás pokúsil vydierať a použil plyn ako zbraň. Jeho pokusy zlyhali,“ vyhlásil Lipavský, podľa ktorého šéf Kremľa docielil to, že Rusko zostane v budúcnosti bez príjmov, keďže už nie je považované za spoľahlivého dodávateľa energií. „Zničil povesť Ruska na desiatky rokov,“ myslí si český diplomat.