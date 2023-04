Ruská Armata verzus západné tanky? Vraj zázračný stroj sa vyhýba priamemu boju

Keď v marci 2015 predstavila Moskva prototyp tanku T-14 Armata, západní experti spozorneli. Na papieri vyzeral nový zbraňový systém takmer zázračne. Viacerí odborníci upozorňovali, že NATO by sa tanku malo obávať, ak ho Rusko dokáže nasadiť v dostatočnom počte, zaistí mu fungujúcu logistiku, kvalitný výcvik posádok a zapojí ho do kombinovaných manévrov jednotlivých zložiek ozbrojených síl. Zároveň však varovali pred panikou.

Prorocké slová

"Jedna nová platforma automaticky neznamená nové schopnosti. Vojenská spôsobilosť je schopnosť vykonávať operácie. Zbraňové systémy sú toho súčasťou, ale dôležitejší sú dobre vycvičení ľudia a systémy velenia a riadenia a súdržné jednotky. Nejaký nový tank samostatne znamená len málo. Podstatnejšie je, že každoročné ruské strategické cvičenia sú v skutočnosti prípravou ozbrojených síl na uskutočnenie masívnych spoločných operácií jednotlivých útvarov vo veľkej vojne,“ uviedol v roku 2015 pre Pravdu Johan Norberg zo Švédskej agentúry pre obranný výskum.

Po ôsmich rokoch sa zdá, že to boli takmer prorocké slová vojenského analytika, že jeden tank nezmení fungovanie armády. Veď Armata sa už v roku 2015 v Moskve pokazila pri nácviku vojenskej prehliadky na 9. mája. Zatiaľ to vôbec nevyzerá tak, že tanky T-14 Rusko dokázalo efektívnejšie zapojiť do fungovania ozbrojených síl. Pred troma rokmi vraj Moskva stroje vyskúšala v bojových podmienkach v Sýrii.

"Áno, je to úplná pravda. Bolo to v bojových podmienkach, v Sýrii. Ako chápete, práve o takéto testovanie išlo. Preto sme vzali do úvahy všetky nuansy,“ potvrdil to 2020 vtedajší ruský minister priemyslu Denis Manturov pre televíziu Rossija-1.

Ako testovanie dopadlo? Rusko k nemu nezverejnilo žiadne zásadnejšie informácie. Armaty mohli asi dobre poslúžiť ako ochrana pechoty a prídavná palebná sila. V Sýrii si však Rusi nemohli vyskúšať, ako by zvládli, keby stáli proti rovnako dobre vyzbrojenej armáde a moderným západným tankom. Túto debatu teraz naštartovali dodávky strojov Leopard 2 a Challenger 2 pre Kyjev. A ukrajinskí vojaci majú absolvovať na amerických Abramsoch M1A1. Na druhej strane o nasadení tankov Armata na fronte informovala ruské štátna agentúra RIA. Obrnence sa však nezapojili do priamych bojových operácii. Ukrajincov ostreľovali iba zo statických pozícií.

Nie je preto veľmi pravdepodobné, že sa na Ukrajine dočkáme súboja západných tankov a strojov T-14. Samotné tankové bitky vojnu nevyhrajú. V januári a vo februári si to Rusko vyskúšalo pri meste Vuhledar. Ukrajinci útok nepriateľa označili za zatiaľ najväčšiu tankovú bitku invázie. Tvrdia, že Rusom poškodili viac ako 130 tankov a iných obrnených strojov.

Odpútanie pozornosti?

Moskva plánovala výrobu až 2 300 kusov tankov Armata, ich množstvo sa však momentálne ráta v desiatkach.

"Neočakávam, že T-14 bude mať významný vplyv na vojnu na Ukrajine. Rusi týchto tankov jednoducho nemajú k dispozícii dostatok,“ reagoval pre Pravdu vojenský historik David Silbey z Cornellovej univerzity.

Podľa experta od začiatku vyzerá vývoj a produkcia tanku Armata ako katastrofa. "Rusi sa pokúsili poskočiť vpred, čo týka technológií a bojových vlastnosti, ale vytvorili tank, ktorý nedokážu vyrobiť v akomkoľvek rozumnom počte. Ich priemysel nemá schopnosti hromadne produkovať požadované vybavenie pre tento stroj, či už ide o diaľkovo ovládanú vežu, alebo senzorové polia na vonkajšej strane T-14. Výsledkom je, že každá Armata sa vyrába takpovediac ručne, čo je časovo nesmierne náročný proces a jeho výsledkom je málo finálnych produktov. Je to taká výrobná špirála smrti. Rusi nedokážu vyrobiť dostatok týchto tankov, aby prišli na to, ako to robiť efektívne a aby odstránili chyby, a preto nemôžu opraviť proces produkcie, aby rýchlejšie postavili ďalšie tanky. V súčasnosti je tak T-14 naozaj vhodný len na vojenské prehliadky. A ani na tie nie vzhľadom na náchylnosť motora na poruchy. Nevidím, že by sa to na Ukrajine zmenilo,“ vysvetlil Silbey.

Podobne sa na to pozerá vojenský analytik Frank Ledwidge z Portsmouthskej univerzity.

"Tankov T-14 je veľmi málo a Rusi s nimi majú značné technické problémy. V počte, v akom by ich mohli nasadiť, by mali v boji malý vplyv. Tiež pochybujem o tom, či ruská armáda mala čas alebo príležitosť vyvinúť taktické techniky a postupy, aby z nich vyťažila maximálny potenciál. V každom prípade preukázali malú schopnosť byť súčasťou kombinovaných vojenských manévrov. Zdá sa mi, že správa o nasadení tankov T-14 Armata je pokus Ruska odpútať pozornosť od veľmi vážnych strát, ktoré utrpeli jeho tankové sily,“ povedal pre Pravdu Ledwidge.