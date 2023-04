ONLINE: Pri Bachmute pokračujú tvrdé boje. Prigožin očakáva ukrajinskú ofenzívu v máji

Aj keď na Ukrajine sa naďalej tvrdo bojuje pri Bachmute, Avdijivke a Marjinke, hlavnou otázkou zostáva, kedy sa začne ukrajinská protiofenzíva. Podľa šéfa Vagnerovcov to bude po 2. máji, keď sa zlepší počasie.

Vojna na Ukrajine trvá už 427. deň

Čítajte viac 426. deň: Zelenskyj konečne hovoril s čínskym prezidentom. Do Pekingu smeruje ukrajinský veľvyslanec

7:00 Z ruského zajatia sa od začiatku vojny vrátilo 2 279 Ukrajincov, a to vojakov i civilistov, uviedol vo svojom pravidelnom posolstve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Pamätáme si všetkých. A aj keď nie sú k dispozícii konkrétne informácie o konkrétnych osobách, o tom, čo sa stalo, alebo, kde môžu byť, stále ich hľadáme,“ ubezpečil Zelenskyj, podľa ktorého je potrebné, aby sa vrátili všetci Ukrajinci.

Koľko Ukrajincov zostáva v ruskom zajatí, nie je jasné. Kyjev však v polovici apríla odhadoval, že 7 000 ukrajinských vojakov je nezvestných.

Zelenskyj poďakoval všetkým, ktorí sa na výmenách zajatcov podieľajú. „Každý ruský vojnový zajatec je príležitosťou na výmenu našich ľudí,“ poznamenal tiež, keď ďakoval vojakom, ktorí „obnovujú výmenný fond“.

Zatiaľ naposledy si Ukrajina a Rusko zajatcov vymenili v stredu. Ukrajina z ruského zajatia získala ďalších 44 osôb.

6:30 Na juhu Ukrajiny zahynul ukrajinský novinár Bohdan Bitik, ktorý pomáhal svojmu kolegovi Corradovi Zuninovi z talianskeho denníka La Repubblica. Ten utrpel zranenia. Novinári boli napadnutí v meste Cherson, pravdepodobne na nich zaútočili ruskí ostreľovači, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na taliansky denník.

Obaja muži prešli viacerými ukrajinskými kontrolnými stanovišťami, terčom streľby sa stali pri jednom z hlavných mostov v meste Cherson. Ruské sily vlani opustili západnú časť mesta, pravidelne ju však z východu ostreľujú.

„Prešli sme tri kontrolné stanovištia, Bohdan hovoril s ukrajinskou armádou, tá nás bez problémov nechala prejsť. Nebola to bojová zóna. Potom nás zasiahli. Uvidel som Bohdana na zemi, nehýbal sa,“ opísal v denníku La Repubblica Corrado Zunino. „Snažil som sa odplaziť preč a bežal som, až som uvidel prvé civilné auto. Bol som celý od krvi, odviezli ma do nemocnice v Chersone,“ dodal. „Bohdan bol môj veľký priateľ. Je to hrozné,“ doplnil.

Ako napísala agentúra Reuters, od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári zomrelo v oblasti najmenej päť novinárov.

6:20 Ukrajina spolupracuje s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) aj s ďalšími bezpečnostnými službami USA na zhromažďovaní dôkazov o vojnových zločinoch spáchaných na jej území ruskými silami. Z bojísk zbierajú digitálne informácie vrátane geolokácie, vzoriek DNA, údajov z mobilných telefónov či analýzy častí tiel. Tvrdí to špeciálny agent FBI Alex Kobzanets, informuje stanica Sky News.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa dlhodobo zasadzuje za to, aby Rusko čelilo za vojnové zločiny na Ukrajine medzinárodnému stíhaniu. Zelenskyj v marci povedal, že ukrajinské úrady dosiaľ zaznamenali vyše 70 000 takýchto zločinov, ktorých je však podľa jeho slov omnoho viac.

FBI už rok a pol pomáha Ukrajine aj s vyhľadávaním ruských špiónov a kolaborantov pôsobiacich na území tejto krajiny.

6:00 O Bachmut a Marjinku na Donbase na východe Ukrajiny sa ďalej tvrdo bojuje, ale ruské útoky obrancovia odrazili, uviedol v stredu ukrajinský generálny štáb v prehľade situácie na bojisku. Z neho podľa ruskej redakcie BBC vyplýva, že k žiadnym podstatným zmenám na fronte nedošlo. Rusko má od začiatku vojny 188 410 zabitých a zranených vojakov, z toho 640 v utorok, tvrdí ukrajinské velenie. Podobné tvrdenia znepriatelených strán nemožno vo vojnových podmienkach bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov.

„Hlavné úsilie nepriateľ sústreďuje na vedenie útočných operácií pri Bachmute, Avdijivke a Marjinke. Ukrajinské jednotky počas uplynulého dňa na týchto úsekoch odrazili 39 útokov nepriateľa. Najzúrivejšie boje sa vedú o Bachmut a Marjinku,“ píše generálny štáb.

O Bachmute uvádza len, že boje pokračujú, bez podrobností ohľadom postupu nepriateľa v meste. Ruské útoky severozápadne a južne od Bachmutu, svedčiace o pokračujúcich pokusoch dokončiť obkľúčenie ukrajinských obrancov, boli podľa štábu odrazené, rovnako ako útoky v Marjinke a pri Avdijivke, poznamenala BBC.

Ukrajina sa podľa šéfa vagnerovcov Jevgenija Prigožina pripravuje na „nevyhnutnú“ protiofenzívu, napísala s odvolaním sa na príspevok na Telegrame agentúra Reuters. Ťaženie z ukrajinskej strany Prigožin očakáva po 2. máji, keď sa podľa neho zlepší počasie a spevní pôda.

Ruskému ministerstvu obrany, s ktorým vedie dlhodobo mocenské spory, Prigožin vytkol, že jeho žoldnierov pri Bachmute dostatočne nepodporuje a neposiela im dostatok munície. Vagnerovci preto podľa neho utrpeli až päťkrát vyššie straty. Aj tak budú žoldnieri „za každú cenu postupovať, len aby rozdrvili ukrajinskú armádu a narušili jej ofenzívu,“ uviedol Prigožin.

Experti z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) v pravidelnej analýze potvrdzujú, že žoldnieri z ruskej Vagnerovovej skupiny prenikli za železnicu, ktorá pretína Bachmut od severu k juhu, a ukrajinskí obrancovia ovládajú už len západnú časť mesta v dĺžke asi dvoch kilometrov z východu na západ; celý Bachmut z východu na západ meria asi sedem kilometrov. ISW tiež odkazuje na oznámenie ruských blogerov ohľadom postupu žoldnierov od stanice, o ktoré sa bojovalo niekoľko dní, ďalej na západ. Ukrajinské jednotky podnikli severozápadne od mesta protiútok, aby zatlačili Rusov od zásobovacej cesty.

Ťažké boje na krátku vzdialenosť pokračujú v Bachmute aj podľa britskej vojenskej rozviedky, ktorá pripomína, že mesto je pod útokom už viac ako 11 mesiacov. Ako také sa stalo súčasťou hlbšieho obranného pásma ukrajinskej armády, ktoré zahŕňa aj mesto Časiv Jar na západe.

„Kľúčovou udalosťou posledného týždňa boli boje na okrajoch mesta, najmä pri obci Chromove, kde sa Ukrajina snaží udržať kontrolu nad svojou zásobovacou trasou (na ceste) 0506,“ píše Londýn. Chromove leží na západe Bachmutu, len niekoľko kilometrov od centra mesta. Ďalšie možnosti zásobovania cez nespevnené cesty ukrajinským jednotkám pravdepodobne podľa britskej vojenskej rozviedky komplikuje blato a bahno.

„Situácia v Bachmute je naozaj veľmi zložitá,“ povedal veliteľ Síl špeciálnych operácií (SSO) ukrajinskej armády Viktor Chorenko, ktorý podľa príspevku SSO na Telegrame mesto a tamojších vojakov navštívil. Chorenko na mieste zdôraznil význam operácií špecializovaných jednotiek pri obrane Bachmutu.