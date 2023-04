Z Ruska bude spálená púšť. Ľudia nebudú mať peniaze a ich deti zomrú vo vojne. Unikol ďalší rozhovor členov ruskej elity

Rusko je v pazúroch lumpov, ktorí krajinu postupne premenia na peklo na zemi. Na verejnosť prenikla ďalšia nahrávka rozhovoru medzi ruskými elitami. Muži na nahrávke sú podľa nezávislej stanice Current Time ruský miliardár Roman Trocenko a podnikateľ Nikol Matuševskij. Obaja odmietajú, že by k takému rozhovoru došlo, upozornil idnes.cz.

„Rusko, ktoré tak úprimne milujeme, sa dostalo do pazúrov haj*lov,“ hovorí na nahrávke jeden z hlasov, zatiaľ čo druhý mu pritakáva. „Zastávajú podivné názory z 19. storočia. Toto sa nemôže skončiť dobre, skončí sa to peklom. Ľudia sa budú zabíjať na uliciach. Budú sa navzájom bodať na uliciach v Moskve. Je otázkou času, kedy sa to stane,“ odpovedá mu.

Rečníci na zázname nadávajú a čierne hodnotia budúcnosť Ruska pod vládou prezidenta Vladimira Putina, píše idnes.cz.

„Ako sa môže krajina rozvíjať, keď jedinou ideológiou je zarábanie peňazí a udržanie jednej skupiny ľudí pri moci?“ pýta sa hlas identifikovaný ako Trocenko. „V určitom okamihu zomrú a nič po sebe nezanechajú. Z Ruska bude spálená púšť. Ľudia nebudú mať peniaze a ich deti zomrú vo vojne,“ dodáva miliardár podľa stanice Current Time patriacej pod Rádio Slobodná Európa.

„Díval som sa na výber novoročných prejavov nášho prezidenta, vrátane toho posledného, ​​kde ten blbec Putin nestojí pred vianočným stromčekom, ale pred skupinou vojakov. Hovorí, že sme mali ťažký rok, ale že to musíme vydržať. To isté hovorí už dvadsať rokov. Stále hovorí o nepriateľoch a čakaní na víťazstvo. Ako môže viesť krajinu?“ pýta sa Matuševskij. „Zdá sa, že rok 2023 je posledným rokom, kedy sa dá odísť. Získať nové občianstvo, začať znova,“ dodáva.

Trocenko aj Matuševskij odmietajú, že by medzi nimi k takému rozhovoru niekedy došlo. „Myslím, že je to podvrh s využitím umelej inteligencie,“ povedal Current Time Matuševskij. Trocenko uviedol, že Matuševského síce dobre pozná, ale naposledy s ním hovoril vlani a rozhodne nie o politike.