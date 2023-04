Naozaj musia krajiny zatknúť Putina? Áno, ale asi by to radšej neurobili

Čo keby nejaká krajina pozvala na návštevu ruského prezidenta Vladimira Putina a potom ho zatkla? Mohol by to byť scenár, ako ho dostať z Kremľa do Haagu pred Medzinárodný trestný tribunál (ICC)? Ten na Putina vydal zatykač za nezákonnú deportáciu ukrajinských detí do Ruska. Rovnakému obvineniu čelí prezidentská komisárka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová.

ICC má 123 plnoprávnych členov. Medzi nimi je aj Slovensko. Poverený premiér Eduard Heger ešte v marci odpovedal na otázku Pravdy, či by Putina úrady krajiny zatkli.

„Určite by sme tak mali konať. Medzinárodný zatykač je jednoznačným signálom, že Vladimir Putin pácha trestnú činnosť. Je to úplne nespochybniteľné, videli sme to od prvého dňa vojny a teraz je to už aj čierne na bielom. Je to jasný signál pre krajiny, ktoré možno ešte váhajú, aký by mali zaujať postoj,“ vyhlásil Heger.

Právo verzus politika

Keby však Putin na Slovensko naozaj nejakým spôsobom pricestoval, jeho zatknutie by nemuselo byť také priamočiare, ako naznačuje predseda vlády. Šéf Kremľa je totiž úradujúcou hlavou štátu a mohla by sa na neho vzťahovať imunita. Napríklad Maďarsko povedalo, že Putina by nezatklo, hoci je členom ICC rovnako ako Slovensko.

„Je to veľmi dôležitá diskusia. No je to aj debata, nad ktorou môžu medzinárodní právnici stráviť stovky hodín. V konečnom dôsledku je to, ako som povedal, dôležitá, ale veľmi úzko zameraná otázka,“ reagoval pre Pravdu Mark Kersten, expert na medzinárodné právo z kanadskej University of the Fraser Valley.

Čo by sa teda malo stať, keď ICC vydá zatykač na úradujúcu hlavu štátu, ktorej krajina, ako je to v prípade Ruska, sa ani nepripojila k Medzinárodnému trestnému tribunálu?

„Od medzinárodných právnikov na to dostanete akúkoľvek odpoveď, akú by ste si želali. Stačí sa spýtať správnej osoby. Ale ono je to preto, lebo o tejto veci sa síce môžete rozprávať s mnohými právnikmi, ale v konečnom dôsledku je to veľmi politická záležitosť,“ vysvetlil Kersten.

Príkladom toho, že zatykač na Putina nie len právna otázka, je momentálne dianie v Juhoafrickej republike. Vyzerá to tak, že tamojšia vláda sa zatiaľ nerozhodla, čo urobí so šéfom Kremľa. Putin by mal JAR navštíviť v auguste, keď sa tam bude konať summit krajín BRICS, čo je združenie Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky.

Tento týždeň najprv prezident Cyril Ramaphosa naznačil, že jeho krajina by dokonca mohla vystúpiť z ICC. No vzápätí hlava štátu svoje vyjadrenia „žehlila“ s tým, že JAR zostáva súčasťou Medzinárodného trestného súdu.

„Medzinárodné právo je rešpektované len do tej miery, ako sú štáty ochotné sa mu podriadiť. Neznamená to, že je irelevantné. Vieme však, že krajiny ho pravidelne porušujú, a zároveň tvrdia, že to nerobia. Rusko dokonca vraví, že malo na jeho základe možnosť napadnúť Ukrajinu. USA zase už dve desaťročia tvrdia, že mohli spustiť inváziu do Iraku. A ak si aj priznajú nejaký problém, hovoria, že to bola chyba. Ale vojna v Iraku nebola iba chyba, bolo to porušenie medzinárodného práva, hoci za to Spojené štáty neniesli žiadne následky,“ zdôraznil Kersten.

Z jeho pohľadu je však úplne jasné, že krajiny, ktoré sa zaviazali, že spadajú pod jurisdikciu ICC, by mali Putina zatknúť, keby pricestoval na ich územie. „Otázkou je, či by tieto štáty chceli dodržať zásady medzinárodného práva alebo by mali iné záujmy. A v tom prípade by možno aj Putina pozvali, pohostili a dovolili mu odísť s tým, že by prišli z nejakým vysvetlením, prečo to urobiť mohli,“ povedal Kersten.

Pasca na Putina?

Ako je to v prípade krajín, ktoré nie sú členmi ICC? Týka sa to napríklad aj USA. Zatkli by Američania Putina?

„Mohli by to urobiť. Zatknúť lídra nejakej krajiny a vydať ho do iného štátu je však politicky ošemetné. Nikto sa netúži dostať do takejto situácie. A mali by sme to akceptovať. Myslím si, že keď bude nejaký štát, či už je v ICC alebo nie, v situácii, že by mal privítať Putina, v prvom rade sa ho bude usilovať od návštevy odradiť. Predpokladám, že aj Juhoafrická republika sa to bude snažiť vysvetliť Kremľu,“ konštatoval Kersten.

Mohol by však nejaký štát pripraviť Putinovi takpovediac pascu? Zavolať si ruského prezidenta a potom ho vydať ICC? Kersten na príklade vysvetlil, že asi by sa o to nikto nepokúsil.

„USA dlhodobo podporovali snahu dosiahnuť spravodlivosť týkajúcu sa genocídy v sudánskom Darfúre. Boli v tom dobré a pomohli aj vyšetrovaniu ICC. Medzinárodný trestný súd vydal zatykač na vtedajšiu sudánsku hlavu štátu Umara Bašíra, ktorý v istom momente vyhlásil, že chce vystúpiť v New Yorku vo Valnom zhromaždení OSN. Znamenalo by to, že by musel vstúpiť na americkú pôdu. Otázka teda znela, či to USA dovolia. Riešilo sa, že možno by bolo najlepšie, keby Amerika Bašíra privítala, potom ho však zatkla a vydala ICC. Druhý scenár bol, že by rešpektovala jeho imunitu, keďže chcel ísť do OSN. Nakoniec však Spojené štáty urobili to, čo sa dalo očakávať. Spravili všetko preto, aby Bašír do USA vôbec necestoval,“ vysvetlil Kersten.