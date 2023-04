Ukrajinskí obrancovia Bachmutu nemajú dosť munície. Boja sa, že stratia podporu

Volodymyr dostáva povel, aby vypálil z raketometu na ruské mínometné postavenie vzdialené asi 15 kilometrov. Jeho muži odstraňujú vetvy maskujúce vozidlo, potom s ním mieria k asi kilometer vzdialenému prázdnemu poľu a rýchlo vyhodnocujú dostrel. Dvíhajú hlavne raketometu smerom k cieľu a ukrajinský dron medzitým overuje ich presnosť. Prvá raketa minula cieľ o 50 metrov, dozvedia sa. Upraví teda výšku, vypáli ďalšie dve strely a rýchlo sa vracajú k stromom, aby sa kryli. Tentoraz prichádza správa: zásah.

Volodymyr je však frustrovaný, že nemôžu urobiť viac. „Mohli by sme poskytnúť väčšiu podporu našim chlapcom, ktorí tam zomierajú,“ hovorí. Ukrajina už podľa neho spotrebovala vlastné zásoby munície do raketometov Grad a spolieha sa na strely pochádzajúce z iných krajín. Dodávky pochádzajú z Česka, Rumunska a Pakistanu, opisuje Volodymyr a zároveň sa posťažuje, že munícia pôvodom z Pakistanu nie je kvalitná.

Volanie Ukrajiny po ďalších zbraniach a munícii je tým hlasnejšie, čím dlhšie vojna trvá. Teraz sa krajina sústreďuje na prípravu veľkej protiofenzívy. Zároveň však stále musia vynakladať obrovské prostriedky na udržanie svojich pozícií. Napriek nedávnemu doručeniu moderných zbraní – ako sú tanky a obrnené vozidlá, je Ukrajina stále do veľkej miery závislá od svojho staršieho arzenálu zo sovietskej éry.

Systém protivzdušnej obrany Buk, ktorý môže zameriavať lietadlá, bezpilotné lietadlá a rakety, je stále jednou z jej cenných zbraní. Jedna z nich sa nachádza ďalej pozdĺž frontovej línie – tiež ukrytej v zalesnenej oblasti. Táto sofistikovaná výzbroj pomohla Ukrajincom zabrániť Rusku v získaní kontroly nad ich nebom. Veliteľ Buku Jozef hovorí, že pre Rusko je to „cieľ číslo jeden“. To vysvetľuje mimoriadnu starostlivosť venovanú jeho ochrane. Vozidlo je v hlbokom zákope a zakryté maskovacou sieťou. Hore má dve sivé rakety, normálne nesie štyri.

Hoci ukrajinské mesto Bachmut v Donecku nemá žiadny väčší strategický význam, ruskí okupanti sa ho po sérii porážok usilujú dobyť za každú cenu. A za sebou zanechávajú len hrôzu a smrť. Pozrite si, ako vyzerá Bachmut na videu ukrajinského ministerstva obrany a na zázname, ktorý na Twitteri zdieľala Maria Avdejevová, ktorá pre Pravdu poskytla viacero rozhovorov a dlhodobo dokumentuje ruskú inváziu.

V apríli unikli na internet tajné americké dokumenty – mapy, grafy a fotografie – ktoré odhaľujú podrobné spravodajské informácie o vojne. „Nie, nie je to pravda,“ odpovedá Jozef na otázku, či je správna uniknutá informácia ohľadom akútneho nedostatku striel do systémov Buk. Pripúšťa však, že Buk je ťažké udržiavať a Ukrajina ich potrebuje viac. „Nemáme ich dosť. Diely sa rozbíjajú a my nemáme náhradné, pretože fabriky, ktoré ich vyrábajú, nie sú na Ukrajine,“ vysvetľuje.

Jozef nespochybňuje iba niektoré časti obsahu uniknutých správ, ale tiež to, či odhalili tajomstvo. „Prečo by sme sa mali na Američanov hnevať?“ pýta sa. „Pretože prezradili informácie, ktoré majú Rusi už dvadsať rokov? Smiešne!“ reaguje s poznámkou, že Rusko vždy vedelo o schopnostiach ukrajinských ozbrojených síl.

Rusko však stále nepozná načasovanie ani miesto očakávanej ukrajinskej protiofenzívy. Tá bude kľúčová pre znovuzískanie ukrajinského územia a zmiernenie časti tlaku, ktorý je cítiť pozdĺž frontu, ktorý sa tiahne v dĺžke 1 300 kilometrov. Nech už k nej dôjde kdekoľvek, Rusko bude musieť presmerovať časť svojich síl. Ale aj Ukrajina musí vyzbrojiť a vybaviť nové jednotky, aby mohla ofenzívu vykonať. Obe strany pritom majú ťažkosti so zásobovaním frontovej línie.

Na inom mieste blízko Bachmutu ukrajinské jednotky z 80. brigády spotrebúvajú stovky delostreleckých nábojov denne v snahe odrážať ruský postup. Používajú už niektoré zbrane dodané Západom. Serhij a jeho muži obsluhujú ľahkú húfnicu L119 britskej výroby. Aj oni musia podľa Serhija s muníciou šetriť. Denne vypáli v priemere 30 nábojov, tvrdí Serhij. „Zatiaľ máme dosť ľudí. Ale potrebujeme muníciu. Tá je najdôležitejšia,“ hovorí.

„Ak tento rok prejdeme do ofenzívy a znovu získame našu krajinu, potom zvíťazíme. Ale ak sa to nestane, tak nemáme zdroje na to, aby vojna pokračovala ďalších päť až desať rokov,“ reaguje Serhij na otázku, či je tento rok pre Ukrajinu rozhodujúci. Veliteľ raketometu Grad Volodymyr je ešte priamočiarejší: „Krajina je vyčerpaná, ekonomika tiež.“ Obáva sa, že ak ukrajinské akcie na bojisku nebudú tento rok rozhodujúce, potom môže západná podpora ochabnúť. „Obávame sa tiež, že naši západní spojenci sa v pomoci unavujú,“ povedal.