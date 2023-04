Veterán vyzve Putina. Pijú krv ruskému ľudu aj armáde, chce to zmeniť

Otrakovského ako kandidáta na post prezidenta navrhlo Všeruské dôstojnícke zhromaždenie. Organizácia, ktorá združuje veteránov i súčasných zamestnancov armády, je známa kritikou Kremľa aj súčasného vojenského velenia, píše idnes.cz. Otrakovskij kandidatúru oznámil vo videu.

„Súčasná vláda krajiny je protiľudová. Úradníci a podnikatelia pijú krv ruskému ľudu aj armáde. Chcem sa usilovať o vytvorenie sociálne spravodlivého štátu," vyhlásil podľa servera Focus.

Vo svojom programe navrhuje prerušenie diplomatických vzťahov so „všetkými nepriateľskými krajinami“, odstúpenie Ruska od všetkých „zotročujúcich medzinárodných obchodných dohôd“ a odstránenie eura aj dolára z ruského trhu. Rusi by tieto peniaze nesmeli vlastniť. Mať by mohli len národnú menu, ktorú by veterán chcel posilniť. Navrhuje tiež vyvlastniť majetok oligarchov.

K bodom Otrakovského programu patrí aj premenovanie prezidenta na „najvyššieho vládcu“ a ústavy krajiny na „ruskú pravdu“.

Otrakovský hnutie Svätá Rus založil v roku 2012. Má silné väzby na ruskú pravoslávnu cirkev a organizuje hliadky na ochranu jej majetku pred vandalizmom.

Putin zatiaľ oficiálne nepotvrdil, či bude za prezidenta znova kandidovať. Prezidentské voľby by sa mali v Rusku konať 17. marca 2024.