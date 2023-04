Čaputová na Ukrajine: Môj postoj k vojne nie je politický, ale ľudský

Vďaka tomu, že demokratický svet posledný rok neodvracal zrak, je dnes Kyjev fungujúcim mestom a frontová línia sa posunula na východ Ukrajiny. V piatok to počas svojej návštevy Ukrajiny vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová, informuje TASR.

Čaputová do Kyjeva pricestovala i s českým prezidentom Petrom Pavlom, pre ktorého to je prvá návšteva Ukrajiny od marcového uvedenia do úradu. Cestu oboch lídrov prevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia.

„Niektoré ruiny sa postupne premieňajú na modulárne domy, tým šťastnejším rodinám sa vrátili aj deti, ktoré im boli okupantami ukradnuté. Tento posun znamená, že naša pomoc má zmysel, približuje nás bližšie k mieru a ďalej od agresora,“ povedala Čaputová. Dodala, že od jej prvej návštevy Ukrajiny, ktorú absolvovala vlani v máji, je jej postoj k voje „nie politický, ale hlboko ľudský“.

Prezidentka SR zároveň odsúdila útoky na niektoré ukrajinské mestá vrátane Dnipra či Umaňu, ku ktorým došlo v noci na piatok a vyžiadali si aj niekoľko obetí z radov civilného obyvateľstva. Uviedla, že „miesta, ktorými sa preženie vojna, zažijú traumy, ktoré sa len veľmi ťažko liečia, hrôzy, na ktoré sa nedá zabudnúť“.

Český prezident Petr Pavel v príspevku na Twitteri napísal, že spolu so slovenskou prezidentkou „vnímajú hodnotu slobody a spravodlivosti a je ťažké vidieť, že Ukrajinci za to platia tú najvyššiu cenu“. Zároveň sa zaviazal, že Česko a Slovensku budú preto za Ukrajinou stáť.

Čaputová tiež zdôraznila, že jej návšteva Ukrajiny s Pavlom potvrdzuje novú éru vzťahov medzi slovenskou a českou hlavou štátu a je rada, že ich prvá spoločná zahraničná cesta smerovala práve do Kyjeva.

„Asi niet dvoch bližších národov na svete ako Slováci a Česi. Naše vzťahy sú hlboké, pevné a posilnené o spoločnú historickú skúsenosť s fašizmom, okupáciou, komunizmom, budovaním demokracie a napokon o pokojné, mierumilovné rozdelenie spoločného štátu. Túto symboliku vzájomného rešpektu, priateľstva a partnerstva dnes spoločne prinášame do Kyjeva,“ napísala Čaputová na sociálnej sieti.

====== Pavel v Buči: Ukrajina bojuje i za základ nášho hodnotového sveta ======

Prezident ČR Petr Pavel v piatok v rámci svojej návštevy Ukrajiny navštívil aj mesto Buča, ktoré sa stalo symbolom ruských zverstiev páchaných na ukrajinskom civilnom obyvateľstve. TASR správu prevzala z portálu ČT24.

Pavel, ktorý na Ukrajinu pricestoval spolu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, v Buči položil kvety na miesto, kde bol po stiahnutí ruských inváznych síl nájdený masový hrob. Následne si v blízkom pravoslávnom chráme prehliadol fotografie zachytávajúce nálezy tiel po oslobodení mesta a exhumáciu pozostatkov, informovali Novinky.cz.

„Myslím, že by to malo byť pre nás všetkých mementom, aby sme už nikdy nič také nedopustili,“ povedal Pavel a zdôraznil, že Česko nesmie Ukrajinu nechať samu.

„Totiž v okamihu, keď začneme (Ukrajinu) opúšťať, keď začne slabnúť naša pomoc, tak na všetko zostanú sami a úspech príde len ťažko… to, aby boli úspešní, je však i v našom záujme, lebo bojujú aj za základ nášho hodnotového sveta,“ vyhlásil český prezident.

Český prezident sa v Buči okrem toho stretol aj so svojím priateľom z čias vojenského pôsobenia, uviedol portál ČT24.

Pavel a Čaputová už navštívili ukrajinské mesto Boroďanka, ktoré na začiatku invázie zničili ruské jednotky. Okrem iného majú na programe aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.