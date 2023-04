Pápež priletel na návštevu Maďarska, predstaví víziu pre Európu

Pápež František priletel na návštevu Maďarska, kde chce okrem iného hovoriť o svojej vízii budúcnosti Európy sužovanej vojnou na Ukrajine a migračnou krízou. Dnes ho čaká stretnutie s prezidentkou Katalin Novákovou a premiérom Viktorom Orbánom. Stretne sa aj so zástupcami občianskej spoločnosti a v bazilike svätého Štefana s biskupmi a duchovnými. Vyvrcholením jeho pobytu v Budapešti bude nedeľná omša pod holým nebom pred maďarským parlamentom.

Podľa maďarských predstaviteľov prišiel pápež do Budapešti hlavne preto, aby sa venoval maďarským veriacim a podporil ich vo viere. Avšak agentúra AP píše, že vzhľadom na to, že za hranicami Maďarska zúri vojna a vedenie tejto krajiny má dlhodobé spory s Európskou úniou kvôli porušovaniu princípov právneho štátu a práv ľudí z LGBT komunity, má pápežova návšteva aj silný politický podtón.

Okrem veriacich alebo mládeže sa hlava katolíckej cirkvi stretne aj s vojnovými utečencami z Ukrajiny. V Maďarsku sa ich usadilo asi 35 000 z približne 2,5 milióna ľudí, ktorí po začiatku ruskej invázie prekročili ukrajinsko-maďarskú hranicu. Pôjde o jednu z príležitostí, kedy bude pápež môcť hovoriť o migrácii a znovu dať najavo, že je presvedčený, že európske krajiny by v rámci svojich možností mali byť ústretové k ľuďom utekajúcim pred konfliktmi a chudobou. Premiér Orbán je pritom dobre známy svojim odmietavým postojom k prijímaniu migrantov z moslimských krajín, označuje sa za ochrancu kresťanských hodnôt v Európe.

Čítajte viac "Čože?!" reagoval Orbán na vyjadrenie šéfa NATO o členstve Ukrajiny

Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin pred pápežovou cestou do Budapešti v rozhovore pre portál Vatican News pripomenul, že hoci mnoho ľudí prichádzajúcich do Európy z Blízkeho východu a ďalších krízových oblastí nie sú utečenci, „väčšina z nich ochranu potrebuje a so všetkými treba nakladať s rešpektom, ktorý si zaslúžia ako ľudské bytosti“.

Tragédia veľmi blízka pápežovmu srdcu

František však oceňuje prístup Maďarov k prijímaniu pravoslávnych Ukrajincov, ktorých z domova vyhnala ruská agresia. Čo sa týka Ukrajiny, zhodne sa pápež s maďarskými predstaviteľmi aj na ich odmietavom postoji k posielaniu zbraní Ruskom napadnutej krajine. Hlava katolíckej cirkvi kritizuje posielanie zbraní do všetkých ozbrojených konfliktov. Parolin povedal, že hoci pápežova cesta na Ukrajinu bola naplánovaná ešte pred začiatkom konfliktu na Ukrajine, je „táto tragédia veľmi blízka pápežovmu srdcu“ a pápež nevynechá žiadnu príležitosť, aby sa prihováral za mier.

AP píše, že cesta do Maďarska predstavuje test pre zdravie 86-ročného pápeža, ktorý minulý mesiac strávil štyri dni v nemocnici kvôli problémom s dýchacími cestami. Maďarskí predstavitelia dúfali, že hlava katolíckej cirkvi zavíta na rôzne miesta v krajine, Vatikán sa však rozhodol sústrediť všetky akcie do Budapešti. František bol v Maďarsku naposledy v septembri 2021, kedy sa tam zastavil len na niekoľko hodín cestou na Slovensko.