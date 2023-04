Prigožin: Ukrajinská ofenzíva je pripravená. Začne sa do 15. mája

Jevgenij Prigožin, zakladateľ žoldnierskej skupiny Vagner, vyjadril tento názor vo videorozhovore s ruským blogerom Semjonom Pegovom, uviedla ruská štátna agentúra TASS.

„Ukrajinská armáda je pripravená na protiofenzívu. Brzdilo ju zlé počasie a možno aj nejaké vnútorné problémy, ktoré potrebovala vyriešiť,“ tvrdí Prigožin. „Možno nám dajú 9. mája pokoj, ale do 15. mája tá ofenzíva jednoducho bude na 100 %,“ dodal.

VIDEO: Chystá sa ofenzíva. Ukrajinci cvičia na Rusov.

Rusko by pred možnou ukrajinskou protiofenzívou malo prejsť do defenzívy, snaží sa ruského prezidenta Vladimira Putina presvedčiť Prigožin. Vo svojej analýze to pred niekoľkými dňami tvrdil americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). K tomu istému sa šéfa Kremľa podľa ISW zrejme snaží prehovoriť aj ruské vojenské vedenie, ale nie je schopné mu túto správu priamo odovzdať.

Ruské jednotky, ktoré okupujú Záporožskú jadrovú elektráreň na juhu Ukrajiny, sa chystajú na obranu pred očakávanou ofenzívou ukrajinskej armády, upozornila aj britská vojenská rozviedka. Zaradenie najväčšej jadrovej elektrárne v Európe do taktických obranných plánov podľa nej zvyšuje riziko poškodenia jej bezpečnostného systému, hoci priame poškodenie reaktorov je nepravdepodobné.

Satelitné snímky podľa rozviedky zachytávajú, že Rusi vybudovali na strechách niekoľkých zo šiestich jadrových blokov elektrárne palebné postavenia z vriec s pieskom. Rusko okupuje elektráreň od vlaňajšieho marca, ale toto je prvý náznak toho, že budovy reaktorov sú skutočne začlenené do taktických obranných plánov.