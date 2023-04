Pápež v Budapešti odkázal mladým, že život je reálny, nie virtuálny

„Dnes sme v pokušení vystačiť si s mobilom a niekoľkými kamarátmi. Robí to veľa ľudí, aj vy to chcete robiť, avšak nevedie to k ničomu dobrému,“ cituje server slová pápeža.

František v prejave ďalej podčiarkol, že človek sa nestane veľkým tým, že sa povznesie nad ostatných, ale že zostúpi k iným. Mladých vyzval, aby neboli leniví a pohodlní. Povedal, že Ježiš nechce, aby boli tichí a bojazliví, ale aby boli živí a aktívni a aby si určili vyššie ciele.

„Ticho je bránou k modlitbe a modlitba je bránou k láske. Modlitba je dialóg s Ježišom, tak ako svätá omša je stretnutím s ním, pričom spoveď je objatie, ktoré od neho prijímaš,“ pripomenula mladým hlava katolíckej cirkvi.