Prigožin hrozí Moskve vzburou. Rusko je na pokraji katastrofy, tvrdí

„Obraciam sa na Šojgua so žiadosťou o okamžité vydanie munície. V prípade odmietnutia považujem za potrebné odovzdať najvyššiemu veliteľovi informácie o existujúcom probléme, aby bolo možné rozhodnúť a o vhodnosti ďalšej prítomnosti Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti v Bachmute v podmienkach nedostatku munície. . <…> Kritický termín na prijatie rozhodnutia je už dnes, 28. apríla,“ povedal Prigožin v rozhovore s prokremeľským vojenským korešpondentom Semionom Pegovom. Telegramový kanál WarGonzo zverejnil rozsiahle interview 29. apríla.

Blato, smrť. Drsné podmienky v bojoch o Bachmut

Munícia iba na pár dní

Podľa Prigožina "patrónov zostalo už nie na týždne, ale na dni. Jeho žoldnieri vraj žiadajú štyri tisíc a dostali len 800. "Ak sa deficit nedoplní, <…> budeme nútení stiahnuť časť jednotiek z tohto územia a potom sa všetko ostatné zrúti. Preto zvon už bije na poplach,“ povedal Prigožin.

Vagnerovci už podľa neho nemajú žiadnu muníciu a bez nej utrpia „vysoké sanitárne straty“ a „čoskoro skončia“. „Dnes sa blížime k tomu, že Vagnerova súkromná vojenská spoločnosť skončí. V krátkom čase prestane existovať,“ povedal.

Šojgu „musí urobiť rozhodnutie“ najmä vo svetle hroziacej ukrajinskej protiofenzívy, zdôraznil Prigožin. Tá sa podľa jeho prognózy začne najneskôr 15. mája. „Musíme prestať klamať obyvateľstvo a hovoriť, že je u nás všetko v poriadku. <…> Musím úprimne povedať: Rusko je na pokraji katastrofy. Ak sa tieto skrutky dnes nedotiahnu, lietadlo sa vo vzduchu rozpadne,“ varoval Prigožin.

Problémy s nedostatkom delostreleckých granátov majú vagnerovci od zimy. Putinov kuchár už viackrát obvinil ministerstvo obrany i generálny štáb, že zámerne sabotujú zásobovanie jeho súkromnej armády.

Ministerstvo obrany reagovalo vyhlásením, že „všetky žiadosti o dodávku munície pre útočné jednotky sa vybavujú čo najskôr“ a slová o ich nedostatku „prinášajú rozkol“ medzi jednotky ruského zoskupenia na Ukrajine a „nahrávajú nepriateľovi“.

Igor Girkin, zvaný Strelkov, bývalý veliteľ doneckých separatistov, si myslí, že za takéto ultimáta by si Prigožin zaslúžil, aby ho postavili pred poľný tribunál.

„Prigožin hrozí vojenskou vzburou. Pretože odvolanie jednotiek a útvarov z frontu bez súhlasu najvyššieho velenia je vojenská vzbura a nič iné,“ napísal penzionovaný plukovník ruskej tajnej služby FSB na komunikačnej platforme Telegram. „Čítal som, že nejaký radový mobilizovaný vojak dostal päť rokov len za neoprávnené opustenie jednotky,“ dodal.

Prigožin poslal do Bruselu krvavé kladivo

Príznak obianskej vojny

Prigožinove hrozby, že sa jeho súkromná armáda stiahne z frontu, kvalifikuje podobne ako ultranacionalista Strelkov aj liberálny sociológ Igor Eidman. „V podmienkach vojny sa takáto hrozba nazýva vzbura. Ak by sa to stalo v niektorej armáde počas prvej alebo druhej svetovej vojny, išlo by o extraordinárnu mimoriadnu udalosť. Takýto rebel medzi vojenským vedením by bol okamžite zatknutý a s najväčšou pravdepodobnosťou zastrelený,“ napísal na Telegrame.

„V čase vojny sa takáto hrozba nazýva vzbura. Ak by sa to stalo v niektorej armáde počas prvej alebo druhej svetovej vojny, išlo by o extraordinárnu mimoriadnu situáciu. Takéhoto rebela z radov vojenského velenia by okamžite zatkli a s najväčšou pravdepodobnosťou zastrelili,“ pripomína renomovaný sociológ.

Počas občianskej vojny je ale podľa neho takéto správanie poľných veliteľov celkom bežné: odkryť front, odísť do tyla, vyvolať vzburu, zasiahnuť svojich konkurentov.

„Prvé príznaky občianskej vojny v Rusku sú zjavné. Hnacím motorom je Prigožin, ktorý sa už otvorene vzbúril proti vojenskému vedeniu,“ usudzuje Eidman. „Ďalším krokom môžu byt ozbrojené zrážky medzi armádnymi jednotkami a Vagnerovou súkromou vojenskou spoločnosťou. Môžu sa začať po nových porážkach ruskej armády, keď sa lampasáci a žoldnieri pokúsia zvaliť zodpovednosť jeden na druhého a podeliť sa o ubúdajúce zdroje,“ prognozuje.

Na otázku Pegova, či sa vagnerovci v Bachmute môžu otočiť a tiahnuť na Moskvu, Prigožin odvetil: „Je to zaujímavá myšlienka, ale neuvažovali sme o nej. Máme Bachmut, Moskva nie je náš nepriateľ… Ak sa bojíte, choďte bojovať do Bachmutu sami.“