Merkelová obhajuje svoju politiku voči Rusku: Diplomacia je nevyhnutná

„Stojím si za týmito diplomatickými pokusmi,“ uviedla Merkelová. Bolo však dosť takých, ktorí „na moju ľútosť“ o to nemali záujem, dodala. V Európskej rade to bolo podľa nej Nemecko a Francúzsko, ktoré sa snažili urovnať konflikt na východe Ukrajiny.

K minuloročnej ruskej invázii na Ukrajinu Merkelová podotkla: „Snažila som sa takejto situácii zabrániť tým, čo som mala k dispozícii. To, že to nefungovalo, nie je dôkazom toho, že to nebolo správne,“ tvrdí. Diplomacia je „nevyhnutnosťou“, povedala pre Die Zeit bývalá nemecká kancelárka.

Nechcela sa vyjadriť k tomu, ako sa môže skončiť vojna na Ukrajine, ale v záujme vyriešenia konfliktu je podľa nej potrebný otvorený nezúžený dialóg. Priznala, že bolo chybou, že nedokázala presadiť dve percentá HDP na obranu a už v rokoch 2005 či 2006 bolo potrebné si povedať, že studená vojna sa ešte neskončila. Kritizovala za to vtedajšiu situáciu v koalícii.