Pápež v Budapešti slúžil omšu pred 50-tisíc ľuďmi, zastal sa migrantov

Na námestí pri sídle maďarského parlamentu sa za krásneho počasia zišlo vyše 50 000 ľudí, uviedla agentúra AP. Bohoslužbu sledovali aj maďarskí politici vrátane premiéra Viktora Orbána, ktorý je známy svojím tvrdým postojom voči utečencom z moslimských krajín.

Omša bola vyvrcholením trojdňovej návštevy hlavy katolíckej cirkvi, ktorá sa začala v piatok. Pápež prišiel na námestie Lajose Kossutha pred 9.00 h SELČ v papamobile, na pódium sa potom dostal na invalidnom vozíku, ktorý používa kvôli bolestiam kolena. Omšu sledovali stovky zástupcov maďarskej cirkvi, ale tiež politici vrátane premiéra Orbána, prezidentky Katalin Novákovej a bývalých prezidentov Jánosa Ádera a Pála Schmitta, uviedol server Index.hu.

„Je bolestné a smutné vidieť pred sebou zatvorené dvere. Zatvorené dvere nášho sebectva voči druhým, zatvorené dvere individualizmu v spoločnosti, ktorá sa čoraz viac izoluje, zatvorené dvere našej ľahostajnosti voči ľuďom, ktorí trpia a sú znevýhodnení, dvere, ktoré zatvárame pred tými, ktorí sú nám cudzí, pred migrantmi a chudobnými,“ povedal pápež vo svojom kázni. O potrebe prívetivosti k cudzincom sa pri svojej návšteve v Maďarsku zmienil viackrát, okrem iného aj s odvolaním sa na slová maďarského patróna, svätého Štefana.

František ocenil to, že Maďarsko prijalo desaťtisíce utečencov z Ukrajiny a v sobotu sa v chráme svätej Alžbety so stovkami z nich aj stretol. Jeho slová sú vnímané najmä v kontraste s tým, ako tvrdo maďarská vláda postupovala voči utečencom z neeurópskych krajín. Orbán tvrdí, že Maďarsko musí obhajovať svoje hranice a svoju kultúru. Buduje si však tiež obraz politika, ktorý sa zasadzuje o kresťanské hodnoty.

Pápež pricestoval do Maďarka v piatok, za sebou už má stretnutie s prezidentkou Novákovou, premiérom Orbánom, zástupcami cirkevnej obce i občianskej spoločnosti. V nedeľu sa vracia do Vatikánu.

Omšu koncelebrovali aj traja slovenskí biskupi

Slávnostnú svätú omšu pápeža Františka v nedeľu na Kossuthovom námestí v Budapešti koncelebrovali aj traja slovenskí biskupi, medzi nimi aj pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. Ten podčiarkol pápežove slová o tom, že vojny budú dovtedy, kým nebudú mať ľudia pokoj v srdci.

Na otázku TASR k sobotňajším vyjadreniam hlavy katolíckej cirkvi k víziám Európy Haľko povedal, že tie sú v zásade mierové. Podľa slov pomocného biskupa sa treba všetkými možnými prostriedkami snažiť o to, aby nezomierali nevinní ľudia, a aby nemuseli utekať zo svojich domovov.

„Keď som bol na ukrajinsko-slovenských hraniciach, kde som videl ľudí, ktorí musia opustiť svoje domovy, je to niečo, čo nemožno vyjadriť slovami. S o to väčším presvedčením hovorím, urobme maximum pre to, aby sa nezabíjalo, aby sa nemuselo utekať z vlastného domova, ale aby nastal pokoj,“ podčiarkol slovenský biskup.

V tejto súvislosti Haľko pripomenul slová pápeža Františka, ktorý viackrát vyhlásil: „Kým nebudeme mať pokoj v srdci a pokoj vo vzťahoch, tak budú stále vojny, lebo každá vojna má svoj koreň v ľudskom srdci.“

Pápežova návšteva je podľa pomocného biskupa prejavom veľkej pozornosti voči miestnej cirkvi, ale zároveň je to aj signál o tom, že miestna cirkev patrí do univerzálnej cirkvi na celom svete, pretože pápež je pápežom celej cirkvi.

„Myslím si, že je duchovným otcom aj mnohých, ktorí sú mimo cirkvi. Oslovuje ich totiž svojím posolstvom,“ povedal Haľko. Ako dodal, je to aj posolstvom toho, že tí, ktorí sú tu, patria medzi všetkých ostatných, čo vytvárajú veľkú komunitu vyznávačov Ježiša Krista – pravého Boha a pravého človeka.

O Františkovi Haľko povedal, že je to napriek svojmu veku a chorobe nadšený človek. Pápež František je však podľa jeho slov „úplne zorientovaný a prítomný“. „To, čo hovorí, padá na úrodnú pôdu súčasného moderného človeka, to ma veľmi oslovuje,“ podčiarkol pomocný biskup Haľko.