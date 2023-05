Erdogan: Naša tajná služba zabila vodcu Islamského štátu

Turecká tajná služba zabila lídra teroristickej organizácie Islamský štát (IS), tvrdí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podľa neho bol abú Husajn Husajní Kuraší zabitý v sobotu na severe Sýrie blízko tureckých hraníc. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.

„(Turecká tajná služba) MIT sledovala abú Husajna Kurašího dlho, tento človek bol zneškodnený včera v Sýrii,“ povedal v pondelok v tureckej televízii Erdogan. O dva týždne obhajuje prezidentský mandát vo voľbách, ktoré sa považujú za doposiaľ najväčšiu výzvu pre tohto tureckého lídra.

Husajní Kuraší prevzal vedenie IS len vlani v novembri po tom, ako bol zabitý abú Hasan Hášimí Kuraší, ktorý viedol túto teroristickú organizáciu od vlaňajšieho marca.

Radikáli z IS od roku 2014 zabrali rozsiahle oblasti v Iraku a Sýrii, v ktorých násilím presadzovali svoj prísny výklad islamského práva šaría. K ich rozmachu prispela občianska vojna v Sýrii. V Iraku bol IS územne porazený v roku 2017, v Sýrii v marci 2019. V oboch krajinách ale stále má bunky, ktoré ďalej páchajú útoky. Odnože IS pôsobia aj v ďalších štátoch, atentáty vykonáva napríklad v Afganistane či v niektorých afrických krajinách.