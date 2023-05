Kyjev nie je pripravený na veľkú ofenzívu. Ale nemá na výber, usudzuje expert

Veľké územné zisky, ako vlani v Charkovskej oblasti, sa Kyjevu sotva podarí zopakovať. Napriek tomu sa do útoku musí pustiť. Pre Sunday Times to napísal jeden z najrenomovanejších západných kremľológov.

Profesor Mark Galeotti, autor dvoch desiatok kníh o Rusku, v článku pre britský nedeľník poznamenáva, že napriek želaniu ukrajinskej armády a politikov ofenzíva s najväčšou pravdepodobnosťou neprinesie významné výsledky. Je však čoraz ťažšie odložiť ju, a to aj z politických dôvodov.

Britskí dôstojníci, ktorí spolupracujú s ukrajinskou armádou, podľa Galeottiho hlásia, že ich kolegom nechýba odhodlanie. Na druhej strane, podľa uniknutých odhadov amerických tajných služieb Ukrajina pravdepodobne nedosiahne oveľa viac než len skromné ​​územné zisky.

„Doteraz ukrajinská armáda preukázala nielen zručnosť a odhodlanie, ale aj predstavivosť,“ píše Galeotti a poukazuje na úspechy ukrajinskej armády v obrane v prvej fáze konfliktu.

Ukrajinci tiež často dokázali prekvapiť Rusov na operačnej a strategickej úrovni, ako napríklad počas Charkovskej ofenzívy. Úderom v čase, keď sa pozornosť Moskvy sústreďovala na juh a do oblastí, kde bolo ruských vojakov málo, dokázali za mesiac dobyť späť viac ako 12-tisíc kilometrov štvorcových.

Problémy Kyjeva

Ukrajinci sa rýchlo učia ovládať 230 nových a renovovaných západných tankov a 1 550 obrnených vozidiel, stále im ale na akúkoľvek veľkú ofenzívu chýba zodpovedajúca protivzdušná obrana. Západní experti si tiež nie sú istí, či sa starší velitelia dokážu prispôsobiť novým systémom, tak ako vojaci, ktorí ich obsluhujú.

„Napriek tomu Kyjev nemá inú možnosť, ako začať veľkú jarnú alebo letnú ofenzívu,“ myslí si Galeotti, podľa ktorého sa kyjevskí lídri čoraz viac tlačia medzi mantinely. „Prezident Zelenskyj šikovne riadi Západ, ale aby si udržal podporu, musí ukázať to, čo zasvätenci z Washingtonu dosť nevkusne nazývajú ,návratnosť investícií', poznamenáva expert.

Zelenskyj musí vyvažovať aj vnútropolitické tlaky. „Jastrabi ako Kirill Budanov, šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky, neradi počúvajú o rozhovoroch s Moskvou, hoci niektorí vo vláde si myslia, že je pre ne správny čas,“ píše Galeotti a na ilustráciu spomína „surrealistický zážitok“ jedného západného diplomata v Kyjeve, keď jeho spolubesedníci večer „diskutovali o potenciálnych formátoch rokovaní“ a na druhý deň ráno „zakričali, že s Ruskom nemožno rokovať“.

Málo munície

Západné krajiny majú tiež svoje limity. Okrem ťažkostí, vrátane problémov politického charakteru, s dodávkami nových moderných zbraňových systémov, ako sú stíhačky F-16 či operačno-taktické rakety ATACMS s dosahom 300 kilometrov, zápasia s akútnym nedostatkom streliva.

V súčasnosti Ukrajinci míňajú viac nábojov kalibru 155 mm za mesiac, ako Spojené štáty vyprodukujú za rok, pripomína Galeotti. Západ síce investuje do nových výrobných zariadení, no chce to čas.

Munícia sa nedá vykúzliť zo vzduchu a Paríž blokuje nákupy EÚ mimo bloku. „Kyjev bude nútený zaútočiť bez ohľadu na to, možno so zameraním na nejaký ambiciózny cieľ, ako je Melitopoľ, čo je cestná a železničná križovatka, ktorej ovládnutie uzavrie pozemný most medzi Krymom a Ruskom,“ predpovedá Galeotti.

Moskva si všetky tieto súvislosti uvedomuje a pripravuje sa na obranu. V dôsledku toho sa podľa ukrajinských odhadov, potvrdených britským ministerstvom obrany, počet ruských strát znížil takmer o tretinu. Na satelitných fotografiách vidno stále viac zákopov a opevnení, najmä pozdĺž pravdepodobných línií ukrajinskej ofenzívy na juhu.

Je možné, že Kyjev udrie inde, napríklad v Doneckej oblasti, pripúšťa Galeotti, ale bude to mať podľa neho len symbolický význam: bitka bude ťažká a praktické výhody z nej budú oveľa menšie.

Aj Putin má obmedzenú voľbu

Pravda, aj Rusi majú problémy, poznamenáva autor. Chýba im tiež munícia a presne navádzané strely.

„Navyše, Putin chce úspech, ale čím agresívnejšie budú ruské operácie, tým väčšie straty utrpia ruské jednotky a tým skôr bude opäť čeliť ťažkej voľbe, ako nahradiť chýbajúcich vojakov,“ píše Galeotti.

Na vyrovnanie strát bude potrebná buď nová vlna mobilizácie, alebo vyslanie vojakov základnej služby. Obe možnosti budú nepopulárne a Putin sa s takýmito rozhodnutiami pred septembrovými regionálnymi voľbami nechce ponáhľať.

„A tak, zatiaľ čo sily mimo Zelenského kontroly tlačia Kyjev k útoku, Moskva sa neochotne pripravuje na obranu, spoliehajúc sa len na nádej, že premôže ukrajinskú vôľu vzdorovať a ochotu Západu to financovať,“ píše Galeotti. „To je v podstate jediná stratégia, ktorú môže Putin prijať.“