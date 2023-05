Bojujúce strany v Sudáne súhlasili s rokovaniami

Bojujúci generáli v Sudáne súhlasili, že pošlú zástupcov na rokovania, ktoré by sa mohli potenciálne uskutočniť v Saudskej Arábii. Agentúre AP to povedal osobitný vyslanec OSN v Sudáne Volker Perthes s tým, že ak sa rozhovory uskutočnia, najprv by sa zamerali na vytvorenie „stabilného a spoľahlivého“ prímeria monitorovaného národnými a medzinárodnými pozorovateľmi. Upozornil však, že uskutočnenie rokovaní stále sprevádzajú isté výzvy.