Aktivisti žalujú americký úrad kvôli povoleniu pre Muskov Starship

Podnet na súd prišiel 11 dní po tom, čo FAA udelila obrovskému dopravnému systému povolenie na vzlet. Štart rakety podľa ochranárov poškodil okolité útočisko divokej zveri a FAA mal vykonať rozsiahlejšiu dopadovú štúdiu. O prípade informovala agentúra Reuters.

Drvivá sila zážihu a štartu rakety odpálila kusy betónu a kovu stovky metrov od štartovacej plochy, zapálila kroviny na ploche 1,4 hektára a do vzduchu vyslala oblak rozdrveného betónu, ktorý asi 10 kilometrov ďaleko severozápadne pršal na mesto Port Isabel. SpaceX napriek explózii rakety štyri minúty po jej štarte misiu označuje za úspech, ktorý prinesie dáta hodnotné pre ďalší pokrok vo vývoji smerom k pristátiu astronautov na Mesiaci.

Ochranárske organizácie však poukazujú na to, že hluk, výstavba a doprava v oblasti na juhu Texasu poškodzujú miestne životné prostredie. Objekt SpaceX susedí s prírodnou rezerváciou v údolí dolného toku rieky Rio Grande, ktorá je domovom vzácnych mačkovitých šeliem ocelota a jaguarundi, chránených korytnačiek i vtákov.

Organizácie požadujú od súdu, aby povolenie FAA pre SpaceX stiahol a prinútil úrad vykonať rozsiahlu štúdiu dopadu na životné prostredie, ktorú FAA pôvodne zamýšľal vykonať, neskôr ale svoj postoj zmenil a vykonal len menej dôkladnú analýzu. Rozsiahla štúdia však podľa Reuters bežne trvá roky a viaže sa k nej mnoho ďalších procesných opatrení.

Majiteľ SpaceX Elon Musk odmietol, že by dopady štartu Starship boli škodlivé. „Nie je to toxické alebo tak. Rozptýlilo to veľa prachu, ale podľa nášho vedomia nedošlo k žiadnemu významnému poškodeniu prostredia, o ktorom by sme vedeli,“ citovala Reuters Muska.