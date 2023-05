Na Cypre zmrazili pochybnému českému miliardárovi majetok za 13 miliárd

Handelsblatt poznamenal, že Vítek, ktorý sa zaujíma o reality aj v Nemecku, je známy hrubými obchodnými metódami. Vítkovu reakciu ČTK zisťuje.

„Český obchodník vytvoril realitné impérium, a to aj v Nemecku. Bývalí obchodní partneri ho žalujú a súd na Cypre im dal teraz za pravdu,“ napísal Handelsblatt, ktorý text zverejnil v pondelok večer na svojom webe.

Vítkovi niekdajší partneri podľa Handelsblattu podávajú proti českému investorovi žaloby v USA, Luxembursku a na Cypre od roku 2015 za to, že ich pri budovaní CPI podviedol cez fiktívne spoločnosti. Súd na Cypre nedávno nariadil bankám zmraziť časť Vítkovho majetku, uviedol denník. Podľa neho na konci apríla vypršala lehota, do ktorej mali Vítkovi právnici predložiť argumenty. Do leta sudcovia rozhodnú, či peniaze zostanú mrazené až do konca súdneho sporu, dodal Handelsblatt. Ako jedného zo žalobcov uvádza česko-švajčiarskeho občana Jiřího Diviša.