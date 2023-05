Minie sa Američanom hotovosť? USA hrozí platobná neschopnosť

Americká ministerka financií Janet Yellen v pondelok oznámila Kongresu, že Spojené štáty by sa už 1. júna mohli dostať do neschopnosti splatiť svoj dlh. Stať sa tak môže, ak zákonodarcovia dovtedy nezvýšia alebo nepozastavia dlhový strop a neodvrátia to, čo by sa potenciálne mohlo stať globálnou finančnou krízou.