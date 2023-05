Šéf Islamského štátu sa pri zásahu tureckých síl zabil sám. Vyhodil sa do vzduchu

Líder teroristickej organizácie Islamský štát (IS) Husajn Husajní Kuraší, ktorý prišiel o život pri sobotňajšej operácii tureckých tajných služieb v Sýrii, sa zabil sám, keď odpálil vestu s výbušninami. Agentúre Reuters to povedal nemenovaný vysokopostavený turecký predstaviteľ.

Turecké tajné služby Kurašího vypátrali na severozápade Sýrie pri hraniciach s Tureckom. Táto oblasť je podľa analytikov posledným miestom, kde sa lídri IS môžu cítiť relatívne bezpečne. Teroristická organizácia informáciu o zabití svojho šéfa zatiaľ nekomentovala.

Zabitie vodcu IS Kurašího oznámil v nedeľu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podľa dostupných informácií turecké špeciálne sily na teroristu zaútočili s pomocou sýrskych oddielov, ktoré Ankara dlhodobo podporuje. Kuraší podľa Reuters odpálil vestu s výbušninami, ktorú mal na sebe, v momente, keď bolo jasné, že mu hrozí zajatie. Stal sa tretím šéfom tejto teroristickej organizácie, ktorý od roku 2019 zahynul podobným spôsobom.

Na vypátraní miesta, kde sa šéf IS skrýval, turecká tajná služba MIT spolupracovala aj s Irakom. Úkryt mal v oblasti Afrínu na severozápade Sýrie. Práve v tejto oblasti sa v posledných rokoch podarilo zabiť či zobrať do zajatia viacero predstaviteľov IS. Podľa zdroja z irackej tajnej služby je táto oblasť jedinou v Sýrii a Iraku, kde sa vysokí predstavitelia IS môžu ešte cítiť relatívne bezpečne. S tým súhlasia aj nezávislí analytici, podľa ktorých sa v oblasti nachádza mnoho spiacich buniek IS, ktoré môžu prípadne pomôcť s útekom vysokým predstaviteľom tejto organizácie.

Kuraší prevzal vedenie IS len vlani v novembri po tom, ako bol zabitý abú Hasan Hášimí Kuraší, ktorý viedol túto teroristickú organizáciu od vlaňajšieho marca. Očakáva sa, že IS čoskoro oznámi meno svojho nového šéfa. Podľa irackých tajných služieb je pravdepodobné, že podobne ako jeho predchodcovia bude aj nový vodca IS pochádzať z Iraku.

Islamský štát, ktorý pred rokmi kontroloval rozsiahle oblasti v Sýrii a Iraku, je dnes podľa agentúry Reuters podzemnou organizáciou, ktorej vplyv skôr upadá. K IS sa stále hlási až 7 000 ľudí, z ktorých polovica sú bojovníci. Prípadný nový líder IS bude štvrtým šéfom teroristickej skupiny za posledné štyri roky.