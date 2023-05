Matovič sa dostal do ostrého konfliktu s LGBTI+ aktivistami. Lietali vulgárne nadávky

Poslanec OĽaNO Igor Matovič sa dostal pred parlamentom do potýčky s dúhovými aktivistami. Obidve strany sa obviňujú z agresívneho správania.

Záber z videa Igora Matoviča, ktorý sa pred parlamentom dostal do konfliktu s LGBTI+ aktivistami.

VIDEO: Video zverejnené na FB stránke Igora Matoviča zachytáva konflikt s aktivistami. Vychutnajte si ho aj vy, uviedol šéf OĽaNO.

Aktivisti LGBTI+ protestovali pred parlamentom proti návrhu zákona, ktorý má zakázať zmenu rodného čísla tak, aby sa zmenilo zároveň aj pohlavie. Dostali sa do konfliktu, ktorý Igor Matovič popísal ako „vulgárne peklo“. Aktivisti zase hovoria, že Matovič po nich vulgárne pokrikoval a zároveň si ich nakrúcal z tesnej blízkosti.

Matovič tvrdí, že hovoril s jednou paňou a redaktorom, keď sa k nemu priblížili aktivisti:

„Vtom prišiel prvý človek z davu a začal na mňa poza chrbát redaktorky vyhukovať “ko…, ko…, ko…” … potom prišli ďalší a začalo vulgárne peklo, ktoré som ešte nevidel a ani nezažil. Krížom krážom ako totálni dezoláti začali na mňa súkať tie najvulgárnejšie nadávky, pľuť odzadu na sako a vyhrážať “skončil si, ja ťa zabijem!”. Po chvíli som vytiahol z vrecka mobil, že si tú oplzlú primitívnu bandu zvečním … v tom mi jeden orangutan vytrhol z ruky mobil … nakoniec sa mi časť vyčíňania primitívov podarilo aj tak nahrať … tak si ho vychutnajte aj vy. Chodím po Slovensku krížom-krážom a stretol som množstvo fanúšikov ĽSNS či Rebubliky … nikde som však nestretol pokope tak primitívnych, arogantných, vulgárnych a zlých ľudí, ako medzi týmito transrodovými aktivistami. Nikdy sa mi žiadny fanúšik ĽSNS či Republiky nevyhrážal do očí smrťou … až transrodový aktivista pred parlamentom, uviedol na sociálnej sieti.“

Matovič podľa aktivistov na nich pokrikoval vulgarizmy a strkal im mobil provokatívne zopár centimetrov pred ich tváre, píše denník Sme, ktorému svedectvo účastníkov sprostredkovala zvolávateľka podujatia vystupujúca pod menom Roque Glass.

„Hovoril o nejakých pišulákoch a podobné sprostosti,“ uviedla pre Sme. Tvrdí, že sa mu snažili dohovoriť aj policajti, ktorí sa snažili vytvoriť odstup medzi Matovičom a aktivistami.

„Po dnešku som o to viac presvedčený, že pred tímito “ľuďmi” musíme naše deti chrániť … a som násobne viac presvedčený, že by sme mali na Slovensku výrazne viac investovať do dostupnosti psychiatrickej pomoci. Pacientov kopa,“ dodal Matovič na sociálnej sieti.

K incidentu sa na sociálnej sieti vyjadrila aj komunita Povedzme nie statusom nazvaným Boli sme pritom.

„Žiaľ aj my sme počuli ako pokračoval vo svojich transfóbnych vyjadreniach, ktoré opakovane šíri. Polícia ho neoddelila od ľudí, z ktorých mmnohých opakovane uráža, ba dokonca im siaha na ich vlastnú existenciu a to žiaľ viacerých účastníkov zhromaždenia nenechalo chladných. Myslíme si, že polícia zle vyhodnotila situáciu a svojou nečinnosťou umožnila Igorovi Matovičovi vyvolať tento incident. Vulgárne slová samozrejme neobhajujeme a je len na škodu veci, že pán Matovič dokázal aj touto provokáciou strhnúť na seba pozornosť médií, o čo mu podľa nás od začiatku išlo,“ uvádzajú.