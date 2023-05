Médiá: Pri plynovodoch Nord Stream sa v období pred výbuchmi pohybovali ruské lode

V blízkosti plynovodov Nord Stream sa v období pred výbuchmi údajne pohybovali ruské plavidlá schopné vykonávať podmorské operácie. Podľa spravodajského serveru BBC News to na základe spoločného pátrania uviedli dánske, nórske, švédske a fínske verejnoprávne médiá. Oficiálne vyšetrovanie útoku na plynovody, ktoré vedú krajiny ležiace v blízkosti miesta výbuchov, stále pokračuje. Vyšetrovatelia sa zatiaľ zhodli iba na tom, že explózie s najväčšou pravdepodobnosťou neboli nehoda, ale dôsledok sabotáže.

Severské médiá v novom dieli svojho investigatívneho dokumentu upozornili na „podozrivé pohyby“ viacerých ruských plavidiel neďaleko miesta, kde došlo k explóziám na plynovodoch. Konkrétne išlo o výskumnú loď Sibirjakov ruského vojenského námorníctva, vlečný čln SB-123 a tretiu loď ruskej flotily, ktorej názov médiá nedokázali zistiť.

Severské médiá uviedli, že vo všetkých prípadoch išlo o takzvané „lode duchov“, ktoré sa pohybovali na mori s vypnutými vysielačmi, a nezdieľali tak svoju polohu. Médiá tvrdia, že ich lokalizovali, keď zachytili ich rádiovú komunikáciu s ruskými námornými základňami medzi júnom a septembrom 2022.

Pohyby plavidiel vysledoval bývalý dôstojník britskej námornej rozviedky, ktorý do svojho odchodu do výslužby v roku 2018 pracoval na odpočúvaní ruskej Baltskej flotily.

Niekdajší dôstojník britskej námornej rozviedky povedal, že ruské plavidlo Sibirjakov v júni minulého roka oboplávalo po nezvyčajnej navigačnej trase miesto, kde neskôr plynovod vybuchol. Začalo tiež komunikovať v utajenom režime. Predpokladá sa pritom, že plavidlo Sibirjakov dokáže vykonávať podmorský prieskum a mapovanie a tiež vypustiť malé podmorské vozítko. Týždeň predtým sa v rovnakej oblasti pohybovalo tiež ďalšie ruské nemenované plavidlo.

VIDEO: Záhadné úniky. Sabotáž plynodovov Nord Stream?

Vlečný čln SB-123 dorazil do oblasti iba päť dní pred septembrovými výbuchmi. Rádiová komunikácia naznačuje, že na mieste zotrval celý večer a noc, kým sa vydal na cestu späť do Ruska, uviedli dánska stanica DR, nórska NRK, švédska SVT a fínska Yle. Tvrdenia o podozrivých pohyboch ruských lodí v danom období potvrdzujú podľa severských médií aj satelitné snímky.

Potrubia plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktorými Rusko posielalo a plánovalo posielať plyn do Nemecka a ďalej do Európy, vlani v septembri poškodili doteraz nevysvetlené výbuchy. V tom čase plynovodom Nord Stream 1 plyn neprúdil, čo Rusko odôvodňovalo nevyhnutnou údržbou. Nord Stream 2 síce bol dokončený, ale kvôli ruskej invázii na Ukrajinu a protiruským sankciám nebol spustený.

VIDEO: Cvičenie Joint Viking: Nóri sú aj proti Rusku pripravení brániť, čo milujú

Kto stál za poškodením plynovodov, zatiaľ nie je jasné. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stoja západné krajiny. Západní politici ruské obvinenia odmietli a niektorí z nich naopak z útoku na plynovody obvinili Moskvu. Denník The New York Times neskôr napísal, že za sabotážou mohla byť proukrajinská skupina. Taktiež Kyjev ale akékoľvek zapojenie do veci odmieta.

Minulý mesiac severské verejnoprávne médiá vo svojom investigatívnom dokumentárnom seriáli uviedli, že Rusko využíva flotilu plavidiel maskovaných ako rybárske a výskumné lode, s pomocou ktorých plánuje sabotáž veterných elektrární, plynovodov a komunikačných káblov v Severnom mori. Kremeľ v reakcii uviedol, že sa severské médiá mýlia a Rusko obviňujú zo špionáže nepodložene.