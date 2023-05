Kyjev si od summitu NATO vo Vilniuse sľubuje veľa. Najskôr však príde sklamanie

Nádeje Ukrajiny, že už v lete dostane konkrétnu perspektívu vstupu do Severoatlantickej aliancie, vyjdú možno naprázdno. Členovia NATO ako USA a Nemecko dávajú za zatvorenými dverami najavo, že zatiaľ nechcú dávať žiadne sľuby, ktoré by išli nad rámec vágneho vyhlásenia z bukureštského summitu z roku 2008, napísala agentúra DPA.

Na ňom sa vtedy šéfovia štátov a vlád aliančných krajín dohodli, že Ukrajina a Gruzínsko by mali vstúpiť do NATO, žiadny časový plán na to ale nestanovili.

Kyjev pritom zdôrazňuje, že Ukrajina pre alianciu „nie je problém, ale výhoda“.

Ruská vojna proti Ukrajine ukázala, akú dôležitú úlohu hrá aj v moderných konfliktoch delostrelectvo. Mnohonárodná bojová skupina NATO v Litve nedávno uskutočnila nácviky ostrej streľby, aby otestovala svoju pripravenosť využívať delostrelecký systém Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) nemeckej armády. PzH 2000 je 155 mm samohybné delostrelecké delo schopné vystreliť niekoľko rán za minútu.

„Minister zahraničia Dmytro Kuleba očakávania Ukrajiny zhrnul jasne: Na summite vo Vilniuse Ukrajina od svojich spojencov čaká záväzok, ktorý určí jej cestu do NATO,“ napísal na facebooku hovorca ukrajinského ministerstva zahraničia Oleh Nikolenko.

Fínsko sa 4. marca stalo členom NATO. Pozrite si, čo dokáže delostrelectvo severskej krajiny. Video: Finnish Defence Forces

Aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno vyzval NATO, aby na svojom budúcom summite uvoľnilo cestu jeho krajine k členstvu. Na Ukrajine, v Európe ani v NATO by väčšina ľudí nepochopila, keby Ukrajina na júlovej schôdzke vo Vilniuse nedostala „zaslúženú pozvánku“, povedal Zelenskyj po návšteve generálneho tajomníka Jense Stoltenberga v Kyjeve. Odôvodnil to tým, že nikto iný neprispieva k euroatlantickej bezpečnosti viac ako ukrajinskí vojaci.

Zelenskému sa dostáva podpory hlavne od stredo- a východoeurópskych krajín, ako je napríklad Litva, kde sa summit koná. To, že sa im k zmene kurzu podarí prinútiť partnerov v NATO, ako sú Spojené štáty, je ale v súčasnosti veľmi nepravdepodobné. Podľa informácií z diplomatických zdrojov odporcovia jasné perspektívy vstupu Ukrajiny do NATO svoj postoj vysvetľujú tak, že takýto cieľ nie je v súčasnosti realistický. Tiež upozorňujú na riziko, že by ruský prezident Vladimír Putin mohol získať argumenty pre ešte agresívnejší postup.

Pri príležitosti Stoltenbergovej návštevy v Kyjeve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov opäť varoval, že Rusko možné členstvo Ukrajiny v NATO považuje za ohrozenie. Jej vstup do aliancie by bol „závažným, významným nebezpečenstvom pre našu krajinu, pre jej bezpečnosť“.

Aby NATO Ukrajine na summite vo Vilniuse predsa len mohlo vyjsť v ústrety, pracuje sa teraz podľa diplomatov na podpornom balíku, ktorý ale už Stoltenberg oznámil. Hovorí sa tiež o tom, že by aliancia ponúkla Kyjevu vo forme rady NATO-Ukrajina rokovania o ešte užšej spolupráci. To by mohlo posilniť „pocit partnerstva“ medzi NATO a Ukrajinou a znamenať skutočný rozdiel, povedal podľa DPA istý vysoko postavený diplomat.

Zástupcovia NATO sa s kolegami z Ukrajiny doteraz schádzajú vo formáte Komisie NATO-Ukrajina, z ktorej v minulosti zaznievali hlavne výzvy na reformy. Skutočný posun v rokovaniach o perspektíve vstupu by podľa informácií z aliancie nastal zrejme jedine vtedy, ak by Ukrajina dosiahla úspech vo vojne s Ruskom. Potom by sa krajiny NATO nemuseli obávať toho, že sa po vstupe Kyjeva do aliancie stanú priamou stranou konfliktu.

Rozšírenie o Ukrajinu v čase vojny nedávno nepriamo vylúčil aj Stoltenberg. Pripomenul, že predpokladom členstva v NATO je, že Ukrajina vojnu ustojí ako nezávislý štát. Dal najavo, že ak by sa Ukrajina neudržala ako suverénna, nezávislá krajina v Európe, „nemalo by zmysel diskutovať o členstve“.

Americká vláda sa k interným debatám pred summitom vo Vilniuse nevyjadrila, píše DPA. Nepriamo však potvrdila, že sú pre ňu v súčasnej situácii dôležitejšie ďalšie dodávky zbraní a ďalšej pomoci pre Ukrajinu ako plánovanie jej vstupu medzi spojenecké krajiny. Nemenovaná predstaviteľka americkej administratívy DPA povedala, že Spojené štáty zvažujú, čo sa dá urobiť na posilnenie schopnosti Ukrajincov brániť sa a odstrašovať agresorov. K perspektíve vstupu tejto východoeurópskej krajiny do NATO povedala iba to, že Spojené štáty nespochybňujú deklaráciu z roku 2008. „Nie je otázkou, či Ukrajina do aliancie vstúpi, ale kedy sa tak stane,“ uviedla.

Aj nemecká vláda sa vyjadruje podobne ako tá americká. Pre Berlín je teraz prioritou vojenská, finančná a humanitárna podpora pre Kyjev. „V súčasnosti žiadne rozhodnutie ohľadom vstupu Ukrajiny neexistuje,“ povedal hovorca spolkovej vlády pred časom.